גל התקיפות בלבנון נמשך: כוחות צה"ל תקפו וחיסלו מוקדם יותר היום (חמישי) מחבל שעסק בניסיונות שיקום תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב ג׳מיג׳מה שבדרום לבנון.

צפו בתיעוד:

"פעילותו של המחבל היוותה הפרה בוטה של ההבנות בין ישראל ללבנון" נמסר בהודעה הישראלית. "צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום ולהגן על מדינת ישראל".

זו הפעם הרביעית ביממה האחרונה שבה צה"ל חיסל מחבל של חיזבאללה בתקיפה ממוקדת בלבנון, אחרי שורת פעולות שביצע נגד תשתיות ופעילי טרור בדרום המדינה. באחת התקיפות שבוצעו הבוקר במרחב נצריה חוסל חסין מחמוד מרשד אלג׳והרי, מחבל מרכזי ביחידת המבצעים של 'כוח קדס' (840), אשר היה מעורב בשנים האחרונות בקידום מתווי טרור נגד מדינת ישראל בזירת סוריה-לבנון. בצה"ל אמרו כי חסין פעל תחת משמרות המהפכה האיראניות, והיה מעורב בפעילות טרור בהכוונה איראנית נגד מדינת ישראל וכוחות הביטחון.