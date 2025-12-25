בצה"ל הגיבו לתיעוד התקרית בכפר דיר ג'ריר שבבנימין, בה חייל מילואים ירה ודרס אזרח פלסטיני, כשאמרו כי פתחו בחקירה: "נשקו של החייל נלקח על ידי צה״ל, ושירותו הופסק בעקבות חומרת האירועים"

לאחר שפורסם תיעוד ברשתות הפלסטיניות של חייל ישראלי שדרס וירה באזרח פלסטיני בכפר דיר ג'ריר שבחטיבת בנימין, בצה"ל אישרו כעת (חמישי) כי פתחו בחקירת האירועים. עוד ציינו כי נשקו של החייל נלקח על ידי צה"ל, ושירותו במילואים הופסק.

"מוקדם יותר היום התקבל דיווח על ירי שבוצע על ידי אזרח ישראלי בתוך הכפר דיר ג׳ריר, שבמרחב חטיבת בנימין. מבדיקה ראשונית עולה כי מדובר בחייל מילואים, אשר ביצע ירי כשהוא לבוש בגדים אזרחיים, תוך חריגה חמורה מסמכויותיו" נמסר מדובר צה"ל. "נבדקות טענות על נפגעים".

עוד נאמר כי "זמן קצר לאחר מכן התקבל תיעוד של חמוש הדורס פלסטיני. לאחר בדיקה התברר כי מדובר באותו חייל מילואים".

בצה"ל הבהירו כי "האירועים הנ״ל מתוחקרים, ובהתאם לממצאים יועבר הטיפול לגורמים הרלוונטיים. נשקו של החייל נלקח על ידי צה״ל, ושירותו הופסק בעקבות חומרת האירועים".

בסיכום הודעת הצבא הודגש כי "צה״ל מגנה בתוקף ורואה בחומרה כל גילוי של אלימות, ודורש מלוחמיו וממפקדיו לפעול בהתאם לערכי רוח צה״ל".