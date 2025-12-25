הממשלה תיפול? גורם בכיר ביהדות התורה הציב אולטימטום לנתניהו. הגורם במפלגה החרדית הצהיר כי הם לא יתמכו בתקציב אם חוק הגיוס לא יעבור

הממשלה תיפול? גורם בכיר ביהדות התורה הציב אולטימטום לראש הממשלה בנימין נתניהו. הגורם במפלגה החרדית הצהיר כי הם לא יתמכו בתקציב אם חוק הגיוס לא יעבור. כך על פי הפרסום הערב (חמישי) בחדשות 12.

ההודעה המלאה: "לא נתמוך בהצבעה על התקציב גם לא בקריאה ראשונה, לפני שחוק הגיוס יעבור בקריאה שנייה ושלישית. הבהרנו את זה בצורה ברורה לרה"מ מספר פעמים. אם רוצים להצביע על התקציב בינואר, שביסמוט יזדרז, הוא יכול לקיים 4 דיונים בשבוע כמו רוטמן על הרפורמה המשפטית" במקביל פורסם כי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל תתכנס ביום ראשון להכריע על החוק.

בשבוע שעבר אלעזר שטרן חבר הכנסת מיש עתיד תקף בחריפות את הליכוד על תחילת הדיונים על חוק הגיוס: " בתמורה לזה שביסמוט התחיל את הדיונים בחוק ההשתמטות, הליכוד מקבל כפייה דתית ללא גבולות".

דבריו המלאים: "מה מקבל היום הליכוד מהחרדים בתמורה לזה שביסמוט התחיל את הדיונים בחוק ההשתמטות שתי דוגמאות על קצה המזלג: החוק של גלית דיסטל, ״הגשמת הזהות היהודית במרחב הציבורי" החוק דורש מינוי שופטים שיותנה בבחינת יכולת במשפט עברי (מבחני דת), איסור מניעת הנחת תפילין גם אם הדוכנים הוקמו ללא אישור ויחייב מזוזות במוסדות ציבור. שר המשפטים יוכל להעמיד לדין על הפרת החוק גם אם הפרקליטות תתנגד. חוק שכולו כפייה דתית חסרת גבולות שיתרום רבות להרחקת אנשים מהיהדות"