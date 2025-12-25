נשיא בית הדין הצבאי הורה לפרקליטות הצבאית להגיב בתוך שלושה ימים לדרישת עורכי דינם של לוחמי כוח מאה לבטל את כתב האישום נגדם. עורכי דינם של הלוחמים: "כולנו תקווה כי בכך תסתיים הפרשה העגומה הזו"

נשיא בית המשפט הצבאי הורה היום (חמישי) לתביעה הצבאית להגיב בתוך שלושה ימים לבקשת עורכי דינם של לוחמי כוח מאה הדורשים לבטל את כתב האישום נגדם בשל הפגמים בתיק ופרשיית הפצ"רית.

בעוד כשבוע יתקיים דיון נוסף בתיק על רקע הפרסום כי הפצ"ר הנכנס האלוף איתי אופיר שוקל את ביטול כתבי האישום נגד הלוחמים. את שניים מלוחמי כוח מאה מייצגים עורכי הדין עדי קידר, משה פולסקי, ונתי רום מארגון חוננו.

עוד באותו נושא עופר וינטר: "לחקור את כל המעורבים בפרשה" 10:54 | גיא עזרא 0 0 😀 👏

מארגון חוננו מסרו: "בהמשך להחלטתו הקודמת שבית הדין, אשר הפנה את תשומת לב הפצ"ר החדש והתביעה הצבאית לטענותיהם כבדות המשקל של הסנגורים בפרשת שדה תימן, כעת לקראת הדיון הקבוע לשבוע הבא מאותת שוב בית הדין לתביעה ומבקש את תגובתה עד יום ראשון לגבי המשך ההליכים בתיק. כולנו תקווה כי בכך תסתיים הפרשה העגומה הזו ותאפשר ללוחמים לנסות ולשקם את חייהם ולשוב לחיים נורמליים".