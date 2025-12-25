מכבי חיפה הודיעה על השעיית הקשר סוף פודגוראנו לאחר שעמד היום בפני ועדת משמעת. הוא הושעה בגלל שלא הודה לקהל בסוף המשחק נגד בית"ר ירושלים

מכבי חיפה הודיעה הערב (חמישי) לפני זמן על השעיית הקשר סוף פודגוראנו לאחר שעמד היום בפני ועדת משמעת. הוא הושעה בגלל שלא הודה לקהל בסוף המשחק נגד בית"ר ירושלים.

הודעת הקבוצה: "השחקן סוף פודגוראנו עמד היום בפני ועדת משמעת, לאחר שבסיומו של המשחק מול בית״ר ירושלים התבקש, יחד עם כלל השחקנים, להודות לקהל האוהדים על תמיכתו לאורך כל המשחק. השחקן בחר שלא לעשות כן וירד לחדר ההלבשה, זאת על אף הוראה מפורשת של הצוות המקצועי, שניתנה הן טרם המשחק והן לאחריו, בנושא זה".

"במהלך ועדת המשמעת הבהיר הקשר כי לא התכוון לפגוע בקהל או באף אחד מאנשי הצוות, וכי פעל מתוך סערת רגשות בתום המשחק. עוד ציין כי הוא מתנצל על התנהגותו. השחקן ייקנס ויושעה מפעילות עד יום א'".

כזכור ביום שני האחרון בית"ר ירושלים ניצחה 1:2 את מכבי חיפה בסיום משחק דרמטי. הירושלמים התקרבו מרחק של שתי נקודות בלבד מהפועל באר שבע שבמקום הראשון, ופתחו פער של ארבע נקודות ממכבי תל אביב שבמקום השלישי.