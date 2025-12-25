אל"מ אביחי אדרעי הודיע כי חמישה מחבלים נעצרו בכפר אל-חארית'יה שבצפון השומרון באזור ג'נין לאחר שקראו קריאות הסתה נגד מדינת ישראל ותמיכה בטרור

הודעת דובר צה"ל: "במהלך סוף השבוע האחרון, כוחות הביטחון באזור סילת אל-חארית'יה ביהודה ושומרון הרגו את המחבל בשם אחמד זיוד, חבר בקבוצת הטרור, לאחר שהשליך מטען חבלה לעבר הכוחות. במהלך מסע הלווייתו הונף דגל הג'יהאד האסלאמי ונשמעו קריאות הסתה ותומכות בביצוע פעולות טרור נגד מדינת ישראל".

"לאור זאת, כוחות הביטחון פעלו אתמול בסילת אל-חרית'יה ועצרו חמישה חשודים שנמצאו שקראו קריאות פרובוקטיביות בתמיכה בטרור במהלך ההלוויה. צה"ל, בשיתוף פעולה עם כוחות הביטחון, ימשיך לפעול להבטחת ביטחון ישראל ויטפל בתקיפות בכל פעילות הסתה ובכל צורה של תמיכה בטרור".