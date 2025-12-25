מזג אוויר בסוף השבוע יהיה גשום וסוער. תחול ירידה בטמפ' ויירדו גשמים חזקים מלווים ברוחות חזרות וסופות רעמים. בצפון יירד שלג ויהיו שטפונות והצפות.
יום שישי: מעונן חלקית. צפויה ירידה קלה בטמפרטורות. בצפון הארץ ובמישור החוף צפויים טפטופים עד גשם מקומי קל. בערב ובמהלך הלילה, הגשמים יתפשטו בהדרגה גם למרכז הארץ ויתחזקו.
יום שבת: בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות. בצפון הנגב ייתכן גשם מקומי. ינשבו רוחות מערביות ערות. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בערב, ובמהלך הלילה הגשמים צפויים להתחזק, אז קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, וגם חשש להצפות גם לאורך מישור החוף הדרומי.
יום ראשון: גשמים לפרקים מלווים בסופות רעמים יחידות יוסיפו לרדת מצפון הארץ ועד צפון הנגב, מלווים ברוחות מערביות חזקות. בנחלי המזרח עדיין קיים חשש משיטפונות, וחשש מהצפות לאורך מישור החוף. בשעות הצהרים הגשמים ייחלשו ויתמעטו בהדרגה. בחרמון ירד שלג.
יום שני: גשמים מקומיים שיתחזקו בהדרגה במהלך היום. חשש להצפות בנחלי הצפון ובהמשך סיכוי לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח.
