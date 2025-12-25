תאונת דרכים קטלנית התרחשה בין משאית פלסטינית לרכב ישראלי. גבר כבן 30 נהרג ושני פצועים פונו לבתי החולים. כביש 60 שבין עופרה לגבעת אסף נחסם

תאונת דרכים קטלנית התרחשה הערב (חמישי) לפני זמן קצר בין משאית פלסטינית לרכב ישראלי. גבר כבן 30 נהרג ושני פצועים פונו לבתי החולים. כביש 60 שבין עופרה לגבעת אסף נחסם.

ממד"א נמסר: "חובשים ופרמדיקים של מד"א קבעו את מותו של גבר כבן 30 עם חבלה רב מערכתית. מהמקום פונו על ידי הסהר האדום 2 פצועים במצב קל".

פרמדיק מד"א בצלאל בן חמו, סיפר:"ראינו גבר כבן 30 מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה לכוד ברכבו כשהוא סובל מחבלות קשות מאוד בגופו. תוך כדי פעולות החילוץ המורכבות של כוחות הביטחון, ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום."

מדוברות כבאות והצלה: "לוחמי אש ממרחב בנימין פעלו לפני זמן קצר לחילוץ הרוג בתאונת דרכים קטלנית בין משאית ורכב פרטי סמוך לגבעת אסף בבנימין. הצוותים שהגיעו למקום דיווחו כי מדובר בתאונה קשה בה נפגעה חזית הרכב הפרטי, וכי ישנו לכוד מחוסר הכרה ברכב.הצוותים החלו לפעול לחילוץ הלכוד תוך שיתוף פעולה מלא עם צוותי הרפואה בשטח. עם סיום פעולות החילוץ, נקבע מותו של הלכוד ע"י גורמי הרפואה".

כביש 60 נחסם לתנועה בין עפרה לגבעת אסף

מהמשטרה נמסר: "לפני זמן קצר התקבל במשטרה דיווח בדבר תאונת דרכים חזיתית בין משאית פלסטינית לרכב ישראלי, בכביש שבין עופרה לגבעת אסף, סמוך למחצבות טריפי. למקום הוזעקו כוחות משטרת מחוז ש"י, כוחות הצלה ורפואה".

"על פי גורמי הרפואה יש מספר נפגעים במקום בדרגות פציעה שונות, והם מטופלים ומפונים לקבלת טיפול רפואי. שוטרי מחוז ש"י פועלים בזירה להסדרת התנועה ולחקירת נסיבות התאונה. בעקבות התאונה, כביש 60 חסום בשלב זה לתנועה בשני הכיוונים בין גבעת אסף לעופרה. ציבור הנהגים מתבקש לנסוע בדרכים חלופיות ולהישמע להנחיות הכוחות בשטח".