בפעם הראשונה, מסוק קרב של חיל האוויר יירט שני רחפנים שחצו את גבול מצרים בניסיון לחדור לשטח ישראל. צפו בתיעוד

עליית מדרגה במאבק באיום הרחפנים: תצפיות צה"ל ומרכז הבקרה האווירית זיהו הערב (חמישי) שני רחפנים שחצו ממערב לשטח מדינת ישראל בניסיון לחדור לשטח הארץ. לאחר הזיהוי, מסוק קרב של חיל האוויר בשיתוף אוגדה 80 יירט את שני הרחפנים ברגע כניסתם לשטח הארץ.

זו הפעם הראשונה שבה נעשה שימוש במסוקי קרב כדי ליירט רחפנים אשר מנסים לחצות את הגבול כדי להבריח כלי נשק ממצרים. בדובר צה"ל פרסמו תיעוד מיוחד שהציג את רגעי היירוט של הרחפנים בגבול המערבי.

צפו בתיעוד:

גורם בכיר בחיל האוויר אמר כי "כחלק מהשינוי העמוק בתפיסת הגנת הגבולות, הקמנו בחיל האוויר מרכזי בקרה, אשר פועלים תחת האוגדות ומשפרים באופן משמעותי את יכולות הגילוי והכוונת הכוחות לאיומים אוויריים נמוכים. היום חיילי יחידת הבקרה זיהו מספר רחפנים במרחב הגבול, הקפיצו את הכוחות הגזרתיים, והכווינו מסוק קרב אשר בפעם הראשונה יירט שני רחפנים. אנחנו ממשיכים לשפר את שיתוף הפעולה ואת היכולות המבצעיות לסיכול ההברחות בגבול".