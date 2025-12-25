אישה בת 60 נמצאה בבניין בבית שאן כשהיא סובלת מסימני היפותרמיה. חובשים ופראמדיקים של מד"א פינו אותה לבית החולים, כשמצבה הוגדר קשה והיא מעורפלת הכרה

נזקי החורף: אישה בת 60 נמצאה היום (שלישי) בבניין בבית שאן, כשהיא סובלת מסימני היפותרמיה. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לה טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותה לבית החולים העמק – כשמצבה הוגדר קשה והיא מעורפלת הכרה.

זו הפעם השנייה בשבועיים האחרונים שבה דווח על מקרה קשה של היפותרמיה, אחרי שבשבוע שעבר אישה בת 89 נמצאה בביתה בירושלים עם סימני היפותרמיה קשה. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לה טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותה לבית החולים שערי צדק, כשמצבה הוגדר קשה.

בעקבות האירוע, במד"א אמרו כי "אנו פונים לציבור, במיוחד בימי החורף הקרים, להתקשר ולבדוק באופן יום-יומי את בני המשפחה, שכנים, חולים וקשישים המתגוררים לבדם ולוודא את שלומתם".