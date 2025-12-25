כוחות של המנהל האזרחי הרסו את מה שנותר מהשוק הפיראטי הלא חוקי שנבנה בדאהרייה וסיכן את תושבי היישוב טנא עומרים

הבוקר (חמישי) הרסו כוחות של המנהל האזרחי את מה שנותר מהשוק הפיראטי הלא חוקי שנבנה בדאהרייה וסיכן את תושבי היישוב טנא עומרים בהר חברון. ראש המועצה אלירם אזולאי העביר את לשכתו למקום, ובפעילות משותפת עם תושבי טנא עומרים התריעו בפני אלוף הפיקוד על הסכנות בשוק.

השוק איפשר העברת סחורות לישראל באופן לא מפוקח וגרם לישוב להיות נצור לאורך שעות פעילות שלו. אלירם אזולאי ראש המועצה הגיב: "אני מודה על הצעד החשוב לאלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, לחטיבת יהודה, לראש המנהל האזרחי ויחידת הפיקוח. למנהלת ההתיישבות בראשות השר סמוטריץ . לח״כ צבי סוכות ולסיירי מחלקת הקרקעות שלנו שפזורים בשטח ומונעים בנייה בלתי חוקית והשתלטות על אדמות מדינה מידי יום".

היישוב טנא עומרים טנא עומרים הוא יישוב קהילתי בדרום-מערב הר חברון, סמוך למיתר. הוא יישוב מעורב שכולל 230 משפחות של חילונים ודתיים. מדובר ביישוב הגדול ביותר במועצה מבחינת מספר המשפחות.