הרב ניר יעקב מס – ראש ישיבת ההסדר לב תל אביב, מגיב לסערה שהתעוררה סביב הצומות ואומר כי אתר 'כיפה' הוציא את דבריו מהקשרם ופרסם דברים שגויים.

תחת הכותרת "​בעקבות הפרסום המטעה באתר "כיפה", ברצוני להעמיד דברים על דיוקם", כתב הרב מס: "בירור האמת: בבית המדרש אנו עמלים על התורה לעומקה, מהפסוקים ועד אחרוני הפוסקים. מלימוד הסוגיה בעשור האחרון עלתה מסקנה עיונית ברורה, לפיה על פי גדרי ההלכה קיים איסור לצום בימינו בארבעת הצומות".

הרב מס המשיך וכתב: "​הלכה למעשה: חרף המסקנה העיונית, הדגשתי חזור והדגש כי אינני מורה כך הלכה למעשה לא לרבים ואפילו לא לקהילת הישיבה. ולכן בוודאי שלא אוכלים בישיבה בצום, הרי יש להבחין בין בירור האמת בבית המדרש לבין פסיקה הלכתית".

בסוף דבריו הבהיר הרב מס: "אם תלמידי חכמים שוותיקים באותו עניין, פוסקים לעצמם בביתם זה עניינם ובתנאי שלא מורים כנגד רבותינו לאחרים.​והאמת והשלום אהבו".