כתב אישום חמור הוגש נגד מוחמד סיאם בעל מוסכים סמוך לגן הפעמון, ובשכונת בקעה שהונה לקוחות, וגנב מהם למעלה מחצי מיליון שקלים

הפרקליטות הגישה כתב אישום (חמישי) לבית משפט השלום בעיר נגד מוחמד סיאם, תושב העיר בן 33 ובעל מוסך ליד גן הפעמון ובבקעה. סיאם מואשם כי הפך את בתי העסק שבניהולו – "צמיגי גן הפעמון" ו"צמיגי בקעה" – למלכודת דבש של מעשי מרמה והונאה.

על פי כתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד מירית לוי חסון מפרקליטות מחוז ירושלים, סיאם לא הסתפק ברווחים מהעסק. לאורך תקופה ארוכה הוא פעל בשיטה קבועה: הצגת מצגי שווא ללקוחות על תקלות שכלל לא היו קיימות, ניפוח עלויות התיקונים וגביית סכומים מופקעים, לעיתים הרבה מעבר למה שסוכם מראש.

התרגיל עם הטלפון הנייד אחד המקרים המקוממים ביותר המתוארים בכתב האישום נוגע ללקוח שהפקיד בידיו של סיאם את הטלפון הנייד שלו. על פי האישום, סיאם ניצל את הגישה למכשיר כדי להיכנס לחשבון הבנק של הלקוח, נטל בשמו הלוואה בסך עשרות אלפי שקלים – והעביר את הכספים ישירות לחשבון הקשור לעסק הצמיגים שלו.

בעל המוסכים גנב למעלה מחצי מיליון שקלים

במקרה אחר, לקוח שילם אלפי שקלים במזומן עבור החלפת צמיגים. סיאם, כך נטען, הבטיח לו "זיכוי" ובאמתלה זו ביקש את כרטיס האשראי שלו. במקום להחזיר כסף, הוא חייב את הכרטיס בסכום זהה ואף הציג ללקוח מסמך מזויף שנראה כמו אישור זיכוי, בזמן שהכסף זרם לכיוון אחד בלבד.

למעלה מחצי מיליון שקלים ב-14 מקרים בסך הכל, הפרקליטות מונה 14 מתלוננים שונים שנפלו קורבן למעשיו של סיאם. היקף המרמה הכולל נאמד בלמעלה מ-541,000 שקלים. כתב האישום מייחס לו שורה ארוכה של עבירות: מרמה בנסיבות מחמירות, הונאה בכרטיסי חיוב, זיוף ושימוש במסמכים מזויפים.

בפרקליטות רואים את המעשים בחומרה רבה, לא רק בגלל הסכום, אלא בגלל התעוזה והשיטתיות. בבקשה לעצור את סיאם עד לתום ההליכים, ציינה עו"ד לוי חסון כי מדובר באדם בעל עבר פלילי רלוונטי שאינו ירא מהחוק. "חומרת העבירות, מספר המתלוננים הרב ותחכום המעשים מלמדים כי קיים יסוד סביר לחשש שהמשיב ימשיך לסכן את ביטחון הציבור ורכושו", נכתב בבקשה. כעת, יצטרך בית המשפט להחליט האם להשאיר את בעל העסק מאחורי סורג ובריח בזמן שמתנהל משפטו.