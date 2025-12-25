בצה"ל אישרו כי חסין מחמוד מרשד אלג'והרי, מחבל מרכזי ב"כוח קדס" שפעל תחת משמרות המהפכה האיראניות, חוסל הבוקר בתקיפה בנצריה שבלבנון. חסין היה מעורב בפעילות טרור בהכוונה איראנית בשנים האחרונות

הותר לפרסום: כוחות צה"ל ושב"כ חיסלו מוקדם יותר היום (ה') במרחב נצריה שבלבנון את חסין מחמוד מרשד אלג׳והרי, מחבל מרכזי ביחידת המבצעים של 'כוח קדס' (840), אשר היה מעורב בשנים האחרונות בקידום מתווי טרור נגד מדינת ישראל בזירת סוריה-לבנון.

צפו בתיעוד החיסול:

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: דובר צה"ל)

בצה"ל אמרו כי חסין פעל תחת משמרות המהפכה האיראניות, והיה מעורב בפעילות טרור בהכוונה איראנית נגד מדינת ישראל וכוחות הביטחון.

עוד באותו נושא באישון לילה: צה"ל תקף כלי רכב בדרום לבנון 22:49 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

"יחידה 840, יחידת המבצעים של 'כוח קדס', בראשות אצע׳ר באק׳רי וסגנו מחמד רצ׳א אנצארי, הינה היחידה המכווינה והאחראית על פעילות טרור איראנית נגד מדינת ישראל" נמסר. "צה״ל ושב״כ רואים בחומרה רבה כל ניסיון לקידום מתווי טרור על ידי המשטר האיראני ושלוחיו וימשיכו לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".