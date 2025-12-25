נשיא לבנון ג'וזף עאון אמר כי המגעים הדיפלומטיים עם ישראל נמשכים במטרה למנוע הסלמה צבאית, וציין כי בשלב זה הצליחו הצדדים להרחיק את האפשרות למלחמה

נשיא לבנון, ג'וזף עאון, התייחס היום בהרחבה למגעים הדיפלומטיים המתנהלים מול ישראל, ואמר כי מטרתם המרכזית היא למנוע הידרדרות לעימות צבאי של ישראל מול חזבאללה.

לדבריו, "השיחות הדיפלומטיות שלנו נמשכות במטרה להרחיק את איום המלחמה מול ישראל". עאון ציין כי בשלב זה הושגה התקדמות מסוימת, והוסיף, "בינתיים הצלחנו להרחיק את האפשרות למלחמה", אך הדגיש כי המגעים עדיין בעיצומם.

עוד באותו נושא אחרי שנתיים: נשיא חדש נבחר בלבנון 14:44 | אוריאל בארי 0 0 😀 👏

נשיא לבנון הבהיר כי המשא ומתן מורכב, וכי כל אחד מהצדדים פועל למקסום האינטרסים שלו. "כמובן שבכל משא ומתן כל צד מנסה לדרוש כמה שיותר", אמר, תוך שהוא מדגיש כי מדובר בתהליך טבעי במסגרת שיחות מדיניות מסוג זה.

לצד זאת, עאון הביע אופטימיות זהירה בנוגע להמשך השיחות. "אני אופטימי", ציין, "והדברים מתקדמים בעזרת האל אל עבר סוף טוב". לדבריו, המאמצים הדיפלומטיים נמשכים בערוצים השונים, מתוך מטרה לשמור על יציבות אזורית ולהימנע מהסלמה בגבול הצפון.