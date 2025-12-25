מובילת המחאה שקמה ברסלר, התייחסה היום (חמישי) לנסיעת ראש הממשלה בנימין נתניהו לארה"ב, ואמרה: "מקדימה תרופה למכה בעוד כמה ימים יסע ההוא מארועי הבגידה בלשכה לארה״ב.
מאחר והוא ניסה למנוע את החקירה וגם היום לא מפטר את אנשיו, יש סיבה טובה לחשוש שגם בארה״ב הוא לא באמת דואג לאינטרס הישראלי. אל תפלו בפח הזה שוב. מוזמנים לתייג את מי שחשוב שיקרא את זה".
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
1 דיונים
שירי מנתניה
נתניהו נוסע לארה"ב בשביל להמשיך לשווק את באגס באני וביטול משפטו, בעיקר. מקווה שבין לבין ימצא זמן לחשוב על המדינה.16:16 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נתניהו הוא מלאך המוות שמחק דור שלם , ההסטוריה תזכור אותו כפי שהוא באמת .... אופורטוניסט, תאב בצע , מתנות , ושוחד , שמכר את המדינה על מזבח התאוות שלו ... עם חתיכת חרא כזה כראש ממשלה , ישראל גמורה ...
בתגובה ל: שירי מנתניה
ממשלה שבקודש הקודשים שלה שורצת סוכנים קטארים ... שראש הממשלה אוהב מזוודות מלאות כסף ל"שיקום עזה" ... ששר האוצר שלה חושב שהחמאס הוא נכס ... שהביאה עלינו אלפי חללים ... עשרות אלפי פצועים ... שהחלטותיה גרמו למותם של אזרחים שנחטפו במשמרת שלה ... שמחקה דור שלם , ורוצה להעביר חוק פטור לזבל'ה החרדי ... לממשלה הזו יש רק זכות אחת , לעבור מן העולם ... ולהגיע לגיהנום ...17:00 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
נתניהו נוסע לארה"ב בשביל להמשיך לשווק את באגס באני וביטול משפטו, בעיקר. מקווה שבין לבין ימצא זמן לחשוב על המדינה.16:16 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נתניהו הוא מלאך המוות שמחק דור שלם , ההסטוריה תזכור אותו כפי שהוא באמת .... אופורטוניסט, תאב בצע , מתנות , ושוחד , שמכר את המדינה על מזבח התאוות שלו ... עם חתיכת חרא כזה כראש ממשלה , ישראל גמורה ...
בתגובה ל: שירי מנתניה
ממשלה שבקודש הקודשים שלה שורצת סוכנים קטארים ... שראש הממשלה אוהב מזוודות מלאות כסף ל"שיקום עזה" ... ששר האוצר שלה חושב שהחמאס הוא נכס ... שהביאה עלינו אלפי חללים ... עשרות אלפי פצועים ... שהחלטותיה גרמו למותם של אזרחים שנחטפו במשמרת שלה ... שמחקה דור שלם , ורוצה להעביר חוק פטור לזבל'ה החרדי ... לממשלה הזו יש רק זכות אחת , לעבור מן העולם ... ולהגיע לגיהנום ...17:00 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר