ח״כ שמחה רוטמן הגיב ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, זאת לאחר ששלחה מכתב ליועמ"שית הכנסת שגית אפיק, בו היא תקפה את התנהלות חברי הממשלה בוועדות השונות, ולטענתה הממשלה מפעילה ועדות מסוימות בכנסת כדי להתערב בתיקים פליליים שחשובים לה, ולהרתיע עובדי ציבור.
רוטמן טען בתגובתו שהיועמ"שית עוברת על החוק: ״אינני סבור שיועצת משפטית לממשלה שעוברת על החוק ומסרבת להתייצב או למסור מידע לוועדות בכנסת, מחזיקה בזכות כל שהיא ‘להתריע’ מפני פעולותיהן של ועדות בכנסת".
רוטמן העביר ביקורת גם על שופטי בג"ץ: "העובדה ששופטי בג״ץ מעניקים שכפ״ץ לגלי בהרב-מיארה, גם מפני פיטורים וגם מפני חקירות ומעורבות לא תקינה בחקירות עומדות ותלויות, לא תבלבל את הכנסת ולא את ועדותיה. אני קורא לכל חברי הכנסת להתנער מתופעות עברייניות ובזויות המתנהלות במשרד המשפטים, בייעוץ המשפטי לממשלה ובפרקליטות, תחת אחריותה של היועצת המשפטית לממשלה".
בסוף דבריו הזכיר רוטמן את ניגוד העניינים של היועמ"שית בפרשת הפצ"רית: "אני מזכיר למי ששכח שגלי בהרב מיארה סירבה להתייצב בוועדה ולהסביר על ניגודי העניינים שלה בעיסוק בפרשת הפצ״רית, כאשר מאוחר יותר בית המשפט העליון פסק שהיא הייתה מעורבת בחקירה בעודה בניגוד עניינים – פעולה שבגין פעולה דומה לה נחקר באזהרה ניצב במשטרת ישראל".
יש משהו במדינה שלא מבין שהדג מסריח מהראש ? כל הלישכה הכי סודית במדינה שורצת סוכנים קטארים , שמהנדסים את תודעת הציבור כנגד מצרים ולמען קטאר ... מי שמימנה את חמאס , מי שמפיצה את הרעל כנגד ישראל בכל העולם באמצעות אל ג׳אזירה , מי שרואה באחים המוסלמים עם האידאולוגיה הרצחנית ביחס ליהודים , בשר מבשרה .... וזה הבוס האמיתי של עובדי לישכת נתניהו ? והוא במקום לפטר אותם , מגן עליהם ? למה ? כמה רכוש יש למשפחת נתניהו בארה"ב? כמה ביטקוין הם מחזיקים בחשבונות באלסאלוודור ? או פנמה ? מאיפה צמחו כל השמועות האלה ומי חוקר אותן ?
ממשלה שבקודש הקודשים שלה שורצת סוכנים קטארים ... שראש הממשלה אוהב מזוודות מלאות כסף ל"שיקום עזה" ... ששר האוצר שלה חושב שהחמאס הוא נכס ... שהביאה עלינו אלפי חללים ......
ממשלה שבקודש הקודשים שלה שורצת סוכנים קטארים ... שראש הממשלה אוהב מזוודות מלאות כסף ל"שיקום עזה" ... ששר האוצר שלה חושב שהחמאס הוא נכס ... שהביאה עלינו אלפי חללים ... עשרות אלפי פצועים ... שהחלטותיה גרמו למותם של אזרחים שנחטפו במשמרת שלה ... שמחקה דור שלם , ורוצה להעביר חוק פטור לזבל'ה החרדי ... לממשלה הזו יש רק זכות אחת , לעבור מן העולם ... ולהגיע לגיהנום ... גם רוטמן הכלב בן כלב , צריך להנות ממה שהוא מאכיל אותנו כבר 3 שנים ...המשך 16:56 25.12.2025
שירי מנתניה
ממשלת ההשתמטות וההפליה בין דם לדם הרסה ת מדינה וממשיכה להרוס.17:07 25.12.2025
