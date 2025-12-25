ח"כ רוטמן הגיב למכתב ששלחה היועמ"שית מיארה ובו היא האשימה אותם בכך שהם מפעילים ועדות מסוימות בכנסת כדי להתערב בתיקים פליליים שחשובים להם. רוטמן: "את עוברת על החוק, אין לך זכות להתריע"

ח״כ שמחה רוטמן הגיב ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, זאת לאחר ששלחה מכתב ליועמ"שית הכנסת שגית אפיק, בו היא תקפה את התנהלות חברי הממשלה בוועדות השונות, ולטענתה הממשלה מפעילה ועדות מסוימות בכנסת כדי להתערב בתיקים פליליים שחשובים לה, ולהרתיע עובדי ציבור.

רוטמן טען בתגובתו שהיועמ"שית עוברת על החוק: ״אינני סבור שיועצת משפטית לממשלה שעוברת על החוק ומסרבת להתייצב או למסור מידע לוועדות בכנסת, מחזיקה בזכות כל שהיא ‘להתריע’ מפני פעולותיהן של ועדות בכנסת".

עוד באותו נושא אירוע אלים מחוץ לבית הפצ"רית: "הם תקפו אותי!" 11:52 | חדשות סרוגים 5 0 😀 👏

רוטמן העביר ביקורת גם על שופטי בג"ץ: "העובדה ששופטי בג״ץ מעניקים שכפ״ץ לגלי בהרב-מיארה, גם מפני פיטורים וגם מפני חקירות ומעורבות לא תקינה בחקירות עומדות ותלויות, לא תבלבל את הכנסת ולא את ועדותיה. אני קורא לכל חברי הכנסת להתנער מתופעות עברייניות ובזויות המתנהלות במשרד המשפטים, בייעוץ המשפטי לממשלה ובפרקליטות, תחת אחריותה של היועצת המשפטית לממשלה".

בסוף דבריו הזכיר רוטמן את ניגוד העניינים של היועמ"שית בפרשת הפצ"רית: "אני מזכיר למי ששכח שגלי בהרב מיארה סירבה להתייצב בוועדה ולהסביר על ניגודי העניינים שלה בעיסוק בפרשת הפצ״רית, כאשר מאוחר יותר בית המשפט העליון פסק שהיא הייתה מעורבת בחקירה בעודה בניגוד עניינים – פעולה שבגין פעולה דומה לה נחקר באזהרה ניצב במשטרת ישראל".