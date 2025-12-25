מכונית שעליה שלט לציון חג החנוכה הוצתה בשכונת מגורים במלבורן. המשטרה חוקרת הצתה חשודה, והאירוע מעורר חשד לפשע שנאה אנטישמי

אירוע אנטישמי חמור התרחש באוסטרליה, לאחר שמכונית שעליה שלט לציון חג החנוכה הוצתה באש בשכונת מגורים במלבורן. המשטרה המקומית פתחה בחקירה ומגדירה את האירוע כ״הצתה חשודה״.

על פי הודעת המשטרה, הרכב הוצת בשעות הבוקר המוקדמות של יום חמישי, כאשר חנה בחניית בית פרטי בפרבר סנט קילדה איסט שבמלבורן. על גג הרכב הוצמד שלט עם הכיתוב “Happy Chanukah”, לציון חג החנוכה היהודי.

תיעוד מהמקום שפורסם בתקשורת האוסטרלית מראה את הרכב כשהוא חרוך קשות כתוצאה מהאש. בזמן ההצתה לא שהה איש בתוך הרכב, אולם יושבי הבית הסמוך פונו כאמצעי זהירות, מחשש להתפשטות האש ולפגיעה בנפש.

במשטרה מסרו כי החוקרים זיהו אדם שעשוי לסייע בחקירה, וכי מתבצעות פעולות חיפוש ואיסוף ממצאים בניסיון לאתרו ולברר את נסיבות האירוע. בשלב זה לא דווח על נפגעים, אך אופי המקרה מעורר חשד לפשע שנאה על רקע אנטישמי.