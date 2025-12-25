טורקיה פועלת להצבת מכ"מים שיאפשרו מעקב אחרי חיל האוויר. בישראל חוששים מפגיעה בחופש הפעולה, שנה לאחר התקיפות שנועדו למנוע התבססות טורקית במדינה

העימות בין ישראל לטורקיה סביב הנוכחות הטורקית בסוריה מתחדד. גורמי ביון מערביים מסרו היום (חמישי) ל־i24NEWS כי בשבועות האחרונים טורקיה פועלת להצבת מערכות מכ״ם בשטח סוריה, מהלך שעלול, לפי אותם גורמים, לצמצם משמעותית את חופש הפעולה האווירי של ישראל בשמי המדינה.

על פי ההערכות, הצבת מכ״מים מתקדמים תאפשר לטורקיה יכולת גילוי ומעקב אחר פעילות כלי טיס באזור, גם כאשר מדובר בטיסות חולפות מעל סוריה, המיוחסות על פי פרסומים זרים לפעילות מבצעית של חיל האוויר הישראלי בזירות נוספות במזרח התיכון.

גורמי הביטחון מציינים כי מהלך כזה משנה את תמונת המצב האזורית, שכן שליטה או ניטור הדוק יותר של המרחב האווירי הסורי עשויים להשפיע על חופש הפעולה של ישראל, שנשען בשנים האחרונות על יכולת פעולה עצמאית בשמי סוריה.

ההתפתחויות הנוכחיות מצטרפות לרקע אירועים קודמים. זמן קצר לאחר נפילת משטרו של בשאר אל־אסד לפני כשנה, תקפה ישראל שורת בסיסים צבאיים בסוריה, בהם בסיסי חיל האוויר הסורי, ובראשם בסיס T4. התקיפות בוצעו, על פי גורמים ביטחוניים, מחשש שטורקיה תפעל להקמת בסיסי קבע בשטח סוריה ולהצבת כטב״מים ויכולות אוויריות מתקדמות.

גורם ביטחוני אמר אז בשיחה עם כתבים כי הקמת בסיס צבאי טורקי בסוריה מהווה "איום פוטנציאלי". לדבריו, "אם יוקם בסיס אווירי של טורקיה, הדבר טומן בחובו פגיעה בחופש הפעולה של ישראל בסוריה. מדובר באיום פוטנציאלי שאנחנו מתנגדים לו, והמסר היה ברור".