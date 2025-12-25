גביע המדינה חוזר עם 16 משחקים בשלושה ימים: הפועל תל אביב במשחק קשה, ומה עם בית"ר ירושלים, מכבי ת"א ומכבי חיפה?

גביע המדינה חוזר הערב (חמישי) עם חמישה משחקים בשלב 32 הגדולות (מתוך 16 בשלושת הימים הקרובים). במרכז הפועל תל אביב תארח בבלומפילד את מ.ס אשדוד. עוד שתי קבוצות מליגת העל ישחקו היום. הפועל פתח תקווה תארח את הפועל עירוני כרמיאל (ליגה א) ובני סכנין את מכבי קבילו יפו (לאומית).

הפועל תל אביב מגיעים אחרי חזרה למסלול הניצחות מול האחרונה בטבלה. חניכיו של אליניב ברדה ירצו להראות שהניצחון מול ריינה לא היה מקרי. הם יגיעו ללא שורה של שחקנים. מור בוסקילה (שבר בכף הרגל) , סתיו טוריאל (נקע בקרסול). דורון ליידנר (נפצע מול מכבי חיפה לפני כשבועיים) ושאנדה סילבה (נפצע לפני כחודש וחצי) הפצועים גם הם. גם לוקאס פלקאו המוחרק יעדר.

עוד באותו נושא קבוצות ליגת העל נכנסו: זאת ההגרלה של סיבוב ח בגביע המדינה 13:21 | שמחה רז 0 0 😀 👏

מנגד הקבוצה מעיר הנמל שלפני חודש וחצי הגדרתי כאחת ממפתיעות העונה במשבר מאז. שישה משחקים ללא ניצחון (וניצחון אחד בתשעה משחקים). הפסד להפועל ירושלים שמתחת לקו האדום, ובאמצע ניצחון גדול על הפועל חיפה (1:4). חניכיו של חיים סילבס יגיעו ללא שני שחקנים פצועים (אורי עזו ונועם מוצ'ה) ובלי טימוטי אוואני האוגנדי שקיבל זעזוז מוח לפני כשבועיים, והפסיד בגללו את אליפות אפריקה. גם טום בן זקן (נפצע לפני חודש וחצי) ייעדר.

מה מחכה לנו בבלומפילד?

המשחק הקודם בן השתיים נגמר 2:6 ענק להפועל תל אביב, במחזור הרביעי בליגת העל. אליניב ברדה אמר במסיבת העיתונאים לקראת המשחק: "מצפה לנו משחק מאוד קשה מול יריבה מליגת העל, מאז המשחק הקודם שלנו מול אשדוד הם עשו רצף טוב. אנחנו כמובן נרצה להמשיך להיות קבוצת גביע טובה ולהתקדם בשלבים, ברור לנו שאין מקום לטעויות".

מאמן אשדוד חיים סילבס אמר: "מתייחסים למשחק הזה כמו כל משחק, מאוד רוצים להצליח ולהרגיש טוב. כל משחק הוא הזדמנות לבוא ולהשתפר, בטח במשחק גביע שלפעמים זה מתחיל עמוק ורחוק ופתאום אתה מוצא את עצמך לא רחוק מתואר. זו הגרלה קשה לקבל את הפועל ת"א בבלומפילד ואני מקווה שזו תהיה הגרלה קשה גם להם".

בשנה שעברה הפועל באר שבע זכתה בגביע המדינה אחרי ניצחון 0:2 על בית"ר ירושלים בגמר. הקבוצה המעוטרת בתולדות המפעל היא מכבי תל אביב עם 24 זכיות (18 אחרי קום המדינה) האחרונה ב-2021. אחרי יריבתה העירונית הפועל תל אביב עם 16 (10 אחרי קום המדינה) האחרונה ב-2012.

רשימת המשחקים המלאה של 32 הגדולות בגביע המדינה

יום חמישי (25.12)

בני יהודה (הליגה הלאומית) – מכבי אתא ביאליק (ליגה א')

הפועל פתח תקווה (ליגת העל) – הפועל כרמיאל (ליגה א')

הפועל רעננה (הליגה הלאומית) – מכבי קרית גת (ליגה א')

בני סכנין (ליגת העל) – מכבי יפו (הליגה הלאומית)

הפועל תל אביב (ליגת העל) – מ.ס. אשדוד (ליגת העל)

יום שישי (26.12)

מכבי בני ריינה (ליגת העל) – הפועל כפר שלם (הליגה הלאומית)

מ.ס. דימונה (ליגה א') – הפועל כפר סבא (הליגה הלאומית)

מכבי הרצליה (הליגה הלאומית) – מ.כ. כפר סבא 1928 (ליגה א')

מ.ס. כפר קאסם (הליגה הלאומית) – מ.כ. חולון ירמיהו (ליגה א')

מ.ס. בני יפו אורתודוכסים (ליגה ב') – מכבי נתניה (ליגת העל)

הפועל רמת גן (הליגה הלאומית) – הפועל קרית שמונה (ליגת העל)

הפועל ירושלים (ליגת העל) – הפועל אום אל פאחם (ליגה א')

שבת