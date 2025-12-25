הקומיקאי גורי אלפי מספר את סיפור ההיכרות שלו עם אישתו הילה בהמון חן וקסם כמו שרק הוא יודע, ומברך אותה לכבוד יום הולדת 50 "תודה לך ילדה, שבחרת ללכת איתי את כל הדרך"

גורי אלפי הוא בין הקומיקאים המצליחים במדינה. קשה לדמיין אותו אומר שני משפטים ברצף בלי בדיחה באמצע. אבל היום (חמישי) הוא העלה פוסט ארוך במיוחד, ויש שם בהחלט יותר משני משפטים כאלה. כי בפוסט הזה, אלפי מברך את אשתו האהובה הילה לכבוד יום הולדתה החמישים, וזאת הברכה הכי ממיסה ששמענו.

סיפור אהבה שהתחיל בכיתה י'

"הילדה הזאת שהגיעה לבית הספר באמצע כיתה י׳ חוגגת חמישים", פותח אלפי, ומספר איך הכל התחיל. "היו שמועות שהיא הייתה בפנימיה, אז חשבתי שהיא בטח באדאס משוגעת שבאה לעשות צרות בתיכון הכי סאחי ברמת גן. למי שמכיר את הילדה, זה כבר מצחיק".

המפגש הראשון היה זכיר במיוחד. "בפעם הראשונה שראיתי אותה היא הייתה מוקפת איזה חמש, שש חברות, בפמליה שכולה אומרת ׳אל תפנו׳, שדהרה בדיוק לכיוון שלי ושל יוחאי בהפסקה. יוחאי חסם להן את הדרך, כי לא היה לו מה להפסיד בשלב הזה של חייו, עשה פרצוף של חמוד, וניסה איכשהו לצייר לעצמו גומות".

זה עבד ליוחאי. "הן נעצרו מולו בחריקה. כאילו פגשו גור חתולים. הילה בראש החבורה. קוקו מתוח בהגזמה כלפי מעלה. אף שערה סוררת לא שוברת מבנה. היא פוצצה איזה אלף בלוני מסטיק קטנים בו זמנית מול הפרצוף שלו. טריק שהיא עושה עד היום. וחייכה את החיוך הכי יפה שראיתי. יוחאי פלט ׳תהרגי אותי איך את עושה את זה…׳ אז הילה שלפה ׳אני אהרוג אותך ולא אספר לך׳, קלישאה, אבל התלבש לה יפה".

והן הלכו. "בכראוגפיה כמעט מושלמת, ובלי להסתכל לאחור, הן המשיכו ללכת דרכנו ליעד המקורי שלהן. ואני, אני סתם עמדתי שם. מי זאת???

הכינוי שנדבק: קפיץ קפוץ

"יוחאי סיפר שהיא בעצם איזו מחוננת, אלופת הארץ בהתעמלות מכשירים, שהייתה עד עכשיו בפנימיה בוינגייט", משלים אלפי את התמונה. "ומהשנייה הזאת הילה קיבלה אצלי את הכינוי ׳קפיץ קפוץ׳. כי רק ככה הצלחתי לזכור את השמות של כולם בשכבה. כולם קיבלו שמות בראש שלי. וזה אף פעם לא היה חיובי".

המקרה הבולט הבא היה באולם הספורט. "קאט ל- אני רואה אותה שוב, הפעם באולם הספורט. ריח של זיעת גרביים. הילה עושה איזה תרגיל. נדמה לי שזאת הבגרות שלה או משהו. זה נראה כאילו היא מנסה לחבל בסחוס של עצמה, אבל זה מרהיב ממש. ואני מתלהב. והיא קולטת. אולי לא. לא יודע. היו שם עוד מלא ילדים. חמודה ממש".

הטיול ששינה הכל

המקרה הבא – טיול שנתי. "קאט ל-טיול שנתי. אני עושה סטנד אפ מול השכבה בקיבוץ איילות. זה נותן לי קצת אומץ. בלילה אני פוגש אותה. מוקפת בחבורה הקבועה. היא לובשת איזה סריג לבן. תספורת קארה. ליפסטיק בורדו. היא ניגשת אלי. מספרת שהפסידה בהתערבות. ועכשיו היא צריכה לנשק אותי. מה מה מה??? אני העונש? באותו זמן חבר אחר משתכר ונכנס לסרט, אז אני מבקש לדחות את הנשיקה עד שאני אסיים עם הגועל נפש של החבר".

"הרגע חלף. למחרת טיול גמלים. יש לי שפשפת למות. אני קולט שאני מחזר באגרסיביות בלי מעצורים. היא יודעת. כולם יודעים. אפשר לראות את זה מהחלל החיצון", מספר אלפי. "היא סוף סוף נענית. וזה קורה. ואנחנו מתנשקים אחרי כמה ימים על הגג של ההורים שלי, שפעם גם היה הבית שלי. ומאז אנחנו יחד".

זוגיות פורחת – מאז ועד היום

"אמרנו שזה בטח יגמר כשנלך לצבא", מספר גורי אלפי, "אבל מאז אנחנו יחד. ואז אמרנו שזה בטח לא ישרוד את תקופת הלימודים. אבל לי לא הייתה תקופת לימודים באמת. אז שרדנו. ומאז אנחנו יחד. ואז אמרנו ניכנס כבר לדירה יחד, מקסימום זה לא ילך, ואימצנו כלב, ויצרנו ארבע ילדות, הכי טובות שיכולנו להפיק מהגנים שלנו. ועברנו הרבה בתים. ונסענו בעולם. וכבר הרבה זמן שלא קישקשנו עוד על מתי זה יגמר. פשוט היינו".

"ועכשיו הילדה הזאת שפגשתי בתיכון כבר בת חמישים. וזה מפוצץ לי את המח", מתרגש גורי אלפי.

"תמשיכי תמיד להיות מוקפת חברים שאוהבים אותך כל כך", מברך את אהובתו, הילה. "תמשיכי להיות מוארת ולהאיר אחרים. אל תפסיקי להתעצבן כשמעירים אותך. גם אחרי עשר בבוקר. תמשיכי לבהות בלהבה של נר למרות שאני צוחק עליך כשאת עושה את זה. ותמשיכי להתעמק בחיים האלה מכל זווית אפשרית. תמשיכי לשגע את כולנו בניתוחי חלומות וזכרונות עד הבוקר. תהי את הילה. זה עובד לך לא רע".

הכינוי שהחזיק מעמד עשורים

גורי אלפי מסכם בהודיה, וחושף שהכינוי הולך איתם עד היום, עשורים אחר כך. "ותודה לך ילדה, שבחרת ללכת איתי את כל הדרך. מחכה בקוצר רוח לחמישים הבאות שלך. אוהב אותך, קפיץ קפוץ".