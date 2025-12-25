משרד הכלכלה הזהיר היום את הציבור מפני שימוש בבובות לבובו: "המחזיק במוצר שבתמונות מתבקש להפסיק את השימוש בו"

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה, מזהיר את ציבור הצרכנים, ההורים והצוותים החינוכיים מפני הסכנה בשימוש במספר דגמים של צעצועי בובות לבובו (LABUBU) וזאת בשל חשש לבריאותם ובטיחותם של משתמשים

בבדיקה מדגמית שערך הממונה על התקינה באמצעות מכון התקנים בבובות לבובו נמצא כי הדגמים שבתמונות אינם עומדים בדרישות התקן הישראלי הרשמי החל עליהם ת"ר 562 "בטיחות צעצועים"

סוג הסיכון: כימי, חנק, פציעה. בכל בדגמים שבתמונות נמצאו חריגות בתכולת פתאלאטים (חומרים כימיים בעלי השפעה על בריאות האדם) מסוג DBP ו- DEHP. בדגם נושא ברקוד 6952478331657 נמצאו חלקים קטנים ולולאות ארוכות המהוות סכנת חנק ו/או פציעה בקרב ילדים מתחת לגיל 3 שנים.

כל הדגמים שבתמונות שווקו ללא פרטי יבואן/יצרן ובהיעדר סימון מהותי. הממונה על התקינה מבקש להביא לידיעת ההורים כי על כלל הצעצועים חלה חובת סימון בעברית ובכלל זה: פרטי היבואן על אריזת צעצוע, סימון הגיל המומלץ לשימוש בצעצוע ואזהרות.

העדר סימון מצביע על חשד כי הצעצוע אינו עומד בדרישות התקינה המחמירות יותר. המחזיק במוצר שבתמונות מתבקש להפסיק את השימוש בו. המכירה בחנויות אסורה בהחלט!