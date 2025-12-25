דמות אפריקאית מגאנה, המכנה את עצמה “הנביא נח” או “אבו נח”, מעוררת בימים האחרונים סערה ברשתות החברתיות ובתקשורת הבינלאומית, לאחר שטענה כי העולם צפוי להיכחד במבול עולמי שיחל ביום חג המולד, 25 בדצמבר, ויימשך שלוש שנים רצופות.
לפי הדיווחים, האיש – שמזוהה ברשתות גם בשם "Ebo Noah" – טוען כי קיבל התגלות אלוהית שלפיה האנושות עומדת בפני עונש דומה למבול המקראי. לדבריו, בניגוד להבטחה המקראית שלא יהיה עוד מבול, “הברית הופרה”, והעולם עומד בפני אסון חסר תקדים.
במסגרת היערכותו, בנה “הנביא” מספר תיבות עץ, שלטענתו ישמשו מקלט לניצולים. ברשתות החברתיות פורסמו סרטונים שבהם נראים אנשים מטפסים אל התיבות, לכאורה מתוך אמונה כי כך יינצלו מהמבול הצפוי. הדיווחים על “אלפים שכבר עלו לתיבות” לא אומתו על ידי גורמים רשמיים או כלי תקשורת מרכזיים.
הסיפור, שמקורו ב־גאנה, הפך ויראלי במיוחד בטיקטוק, פייסבוק ויוטיוב, וזכה לחשיפה גם בכלי תקשורת בינלאומיים ואתרי חדשות. עם זאת, מומחים מדגישים כי אין כל ביסוס מדעי או מטאורולוגי לטענה על מבול עולמי מתקרב, ובוודאי לא כזה שיימשך שלוש שנים.
גורמים מדעיים ומטאורולוגיים מציינים כי אין תחזיות חריגות המעידות על אירוע אקלימי קיצוני בקנה מידה עולמי, וכי מדובר בנבואה פרטית שאינה נתמכת בנתונים, מחקרים או אזהרות רשמיות של ארגונים בינלאומיים.
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
שי
בדקתם פעם את מנת המשכל של יבשת אפריקה?15:20 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
המשיח
מבול של אש על הרשעים- זו הכוונה16:33 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שרגא
יש כבר הבטחה של הקב"ה עצמו בתורה אחרי סיפור המבול שהוא לא יביא עוד מבול לעולם כדי להחריב אותו בגלל זה יש קשת בענן ככה שהוא מדומיין לגמרי אם היו...
יש כבר הבטחה של הקב"ה עצמו בתורה אחרי סיפור המבול שהוא לא יביא עוד מבול לעולם כדי להחריב אותו בגלל זה יש קשת בענן ככה שהוא מדומיין לגמרי אם היו קוראים EBO MOSES נור היה בטוח שהוא המשיח וצריך לקרוע את הים.. חחהמשך 17:55 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
המשיח
מבול של אש על הרשעים- זו הכוונה16:33 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שי
בדקתם פעם את מנת המשכל של יבשת אפריקה?15:20 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר