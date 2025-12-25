אדם מגאנה המכנה עצמו “הנביא נח” טוען כי מבול עולמי יחל בחג המולד ויימשך שלוש שנים. הנבואה הפכה וויראלית ברשתות

דמות אפריקאית מגאנה, המכנה את עצמה “הנביא נח” או “אבו נח”, מעוררת בימים האחרונים סערה ברשתות החברתיות ובתקשורת הבינלאומית, לאחר שטענה כי העולם צפוי להיכחד במבול עולמי שיחל ביום חג המולד, 25 בדצמבר, ויימשך שלוש שנים רצופות.

לפי הדיווחים, האיש – שמזוהה ברשתות גם בשם "Ebo Noah" – טוען כי קיבל התגלות אלוהית שלפיה האנושות עומדת בפני עונש דומה למבול המקראי. לדבריו, בניגוד להבטחה המקראית שלא יהיה עוד מבול, “הברית הופרה”, והעולם עומד בפני אסון חסר תקדים.

במסגרת היערכותו, בנה “הנביא” מספר תיבות עץ, שלטענתו ישמשו מקלט לניצולים. ברשתות החברתיות פורסמו סרטונים שבהם נראים אנשים מטפסים אל התיבות, לכאורה מתוך אמונה כי כך יינצלו מהמבול הצפוי. הדיווחים על “אלפים שכבר עלו לתיבות” לא אומתו על ידי גורמים רשמיים או כלי תקשורת מרכזיים.

עוד באותו נושא דרמה בשידור חי: השתלטו על האולפן והודיעו על הפיכה צבאית 13:17 | חדשות סרוגים 0 1 😢

הסיפור, שמקורו ב־גאנה, הפך ויראלי במיוחד בטיקטוק, פייסבוק ויוטיוב, וזכה לחשיפה גם בכלי תקשורת בינלאומיים ואתרי חדשות. עם זאת, מומחים מדגישים כי אין כל ביסוס מדעי או מטאורולוגי לטענה על מבול עולמי מתקרב, ובוודאי לא כזה שיימשך שלוש שנים.

גורמים מדעיים ומטאורולוגיים מציינים כי אין תחזיות חריגות המעידות על אירוע אקלימי קיצוני בקנה מידה עולמי, וכי מדובר בנבואה פרטית שאינה נתמכת בנתונים, מחקרים או אזהרות רשמיות של ארגונים בינלאומיים.