אחרי 5 שנים: עמית אלמוג הורשע היום ברצח בת זוגו מאיה וישניאק ז"ל. משפלתה מסרה: "כל נסיונותיו לצאת זכאי בשל נסיבות נפשיות לא צלחו"

בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע היום (חמישי) את עמית אלמוג, שהודה במסגרת הסדר טיעון ברצח בכוונה של בת זוגו, מאיה וישניאק ז"ל.

במסגרת הסדר הטיעון, הודה אלמוג ברצח בכוונה של וישניאק ז"ל, ובכך חזר בו מטענותיו לביצוע הרצח במצב של אי שפיות הדעת או תחת אחריות מופחתת. בצד זאת, ההסדר נותן משקל מסוים למצבו הנפשי של אלמוג, ולהיותו נתון תחת השפעת סם מסוכן בעת ביצוע העבירה, במידה שאינה גורעת מביצוע הרצח בכוונה.

במסגרת ההסדר, התביעה תבקש לגזור על אלמוג 26 שנות מאסר בפועל, בנוסף למאסר על תנאי ולתשלום פיצוי למשפחתה של וישניאק המנוחה הפרקליטות תמשיך ללוות את משפחת המנוחה לכל אורך ההליך.

ממשפחת ווישניאק נמסר בתגובה: "חמש וחצי שנים לאחר הרצח הברוטלי של מאיה שלנו, ולאחר מאמץ מתמשך וחסר פשרות של הפרקליטות, הרוצח עמית אלמוג הואשם והודה היום ברצח בכוונה. כל נסיונותיו לצאת זכאי בשל נסיבות נפשיות לא צלחו ולנצח הוא ישא על מצחו את תווית הרוצח. כולנו תקווה כעת שבית המשפט יפסוק לו את מספר השנים המירבי האפשרי כך שירקב בכלא".