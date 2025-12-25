התקיפה בג׳מיג׳מה מצטרפת לשתי תקיפות נוספות שביצע צה״ל מאז שעות הבוקר בדרום לבנון, במסגרת פעילות ממוקדת נגד פעילי ותשתיות טרור

מחוסל שלישי מהבוקר: על פי דיווחים ראשוניים, כלי טיס של חיל האוויר ביצע היום (חמישי) תקיפה ממוקדת בכפר ג׳מיג׳מה שבדרום לבנון. יעד התקיפה, פעיל בארגון הטרור חיזבאללה הפועל בגזרה.

התקיפה מצטרפת לשורת פעולות שביצע צה״ל ביממה האחרונה נגד תשתיות ופעילי טרור בדרום לבנון. אמש דווח כי כלי טיס של צה״ל תקף במדויק כלי רכב של חיזבאללה במרחב דרום לבנון. על פי הדיווחים מהזירה, בוצע שיגור של טיל אחד לעבר כלי הרכב שנע באזור.

מוקדם יותר הבוקר הודיעו צה״ל כי תקף מחבל נוסף באזור נצריה שבלבנון. בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים.