תושב מזרח ירושלים בין 46 נעצר לאחר שהתגלה במחסום כי הוא מסתיר פלסטיני שוהה בלתי חוקי שניסה לעבור את הגבול לשטח מדינת ישראל. כך זה נראה בסרטון שפרסמה המשטרה

תושב מזרח ירושלים, בן 46, שכבר התנהל מולו הליך משפטי בסוגיה אחרת, החליט להפר את מעצר הבית שנכפה עליו ונתפס במחסום חיזמא כשהוא מנסה להעביר אל שטחי מדינת ישראל שוהה בלתי חוקי.

לפני יומיים נעצר הנהג בזמן שנסע ברכב מכיוון שטחי יהודה ושומרון לתוך ישראל, והוא נעצר לבדיקה של לוחמי משמר הגבול במחסום חיזמא. במהלך הבדיקה, איתרו הלוחמים שוהה בלתי חוקי פלסטיני שהסתתר בתא המטען של הרכב. הוא נעצר והועבר לחקירה בתחנת עוז במחוז ירושלים.

מחקירת המקרה עלה כי הנהג הסיע שוהה בלתי חוקי אל תוך שטח מדינת ישראל, סייע לניסיון חדירה בלתי חוקית, וכן הפריע ללוחמים במהלך מילוי תפקידם כחוק במחסום.

עם סיום החקירה בתחנת עוז, ולאחר שגובשה תשתית ראייתית, הוגש היום (חמישי) כתב אישום נגד הנאשם על ידי יחידת התביעות המשטרתית של מחוז ירושלים.