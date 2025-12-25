מחדל חמור: הנאשם בריגול למען איראן שתיעד את בית ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט – עבר כקבלן שיפוצים בקריה

מחדל חמור. הנאשם בריגול למען איראן מראשון לציון, ודים קופריאנוב, עבד כקבלן שיפוצים בקריה, כך דווח כעת (חמישי) ב-i24.

נזכיר כי מוקדם יותר היום, משטרת ישראל פרסמה כי במסגרת פעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי ויאחב"ל להב 433, נעצר במהלך חודש דצמבר 2025, ודים קופריאנוב, אזרח ישראלי, כבן 40, תושב ראשון לציון, בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות בהכוונה של גורמי מודיעין איראנים.

קופריאנוב נעצר לאחר שזוהה כמי שצילם בסמוך לביתו של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, במסגרת קשריו עם גורמים איראניים, התבקש לרכוש מצלמת רכב לצורך ביצוע המשימה.

חקירתו בשב"כ ובמשטרה העלתה כי במהלך החודשיים האחרונים, התבקש קופריאנוב לבצע מגוון משימות ביטחוניות, בתוך כך, העביר לבקשת מפעיליו צילומים שונים שביצע בעיר מגוריו ובערים נוספות, בתמורה לסכומי כסף שונים.