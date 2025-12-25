נועה קירל היא דמות אייקון של כוכבת פופ מצליחה בישראל, אבל האם יכול להיות שהיא נותנת השראה גם לזמרת ותיקה כמו מירי מסיקה, שכבר נמאס לה לשבת במקום בהכנות לצילומים? צפו בשיחה הקורעת בין השתיים

שתיים מהכוכבות הכי גדולות במוזיקה הישראלית נתפסו בשיחת טלפון מצחיקה במיוחד. במהלך התארגנות לצילומים, החליטה מירי מסיקה להתקשר לכוכבת הפופ הצעירה כדי לקבל ממנה קצת השראה וכוח. מה נועה עושה בנתב"ג, למה המירי מסיקה מקנאה בה, ואיך השיחה התדרדרה לקללות?

צפו בשיחה הקורעת בין מירי מסיקה לנועה קירל:

לפני שהתקשרה לקירל, פנתה מירי מסיקה למצלמה והקדימה: "הילדה הזאתי, לא תראו אותה צועקת, לא תראו אותה מקטרת, לא תראו אותה באה בטענות לאף אחד".

אחרי שקירל ענתה התלהבה מסיקה וקראה: "נועה חיים שלי. לא החמאתי לך על כל השמלות של החתונה והיית מהממת. רציתי להגיד לך שאני חווה עכשיו עומס נורא גדול. מה עושים בעומס שכזה? עכשיו שאני חווה כוכבות שהיא באמת דומה לשלך, איך את חיה?"

נועה השיבה: "קודם כל זה קשה ואת אלופה. מה זה? קטן עלייך. יש לך אותך. את פאקינג מירי מסיקה, שכחת?"

מירי מסיקה: "מתוקה שלי, איפה את כרגע? את ב-בנתב"ג? *** אמא שלך, את רואה? כבר אני שונאת אותך." קראה מסיקה בכעס מדומה, כשהיא מקנאה בסגנון חייה של קירל שכולל הרבה טיסות.

אבל קירל השיבה בהומור בחזרה: "אמא שלי שואלת למה את מקללת אותה?"

"כי את בנתב"ג", התלוננה מסיקה, "ואני מקנאה בך". "אבל אני בנתב"ג מצלמת, מירי", הסבירה\נזפה קירל, "אני לא טסה."

התגובה הצחיקה את מירי מסיקה, "גם אני בצילומים! אני מרוויחה על הצילומים האלה חמישה שקלים, כמה את מרוויחה על שלך?"

"נועה. אני אוהבת אותך, בהצלחה", סיכמה מירי אחרי שהזמינה אותה למחזמר בהשתתפותה, "ביקור התזמורת".

נועה סיימה בעוד מילות עידוד: "את אלופה, קטן עלייך."

רגע לפני סיום הוסיפה מירי ספר כמה נועה מהווה השראה עבורה. "כל פעם שקשה לי ואני רוצה להיות נחמדה אני חושבת מה נועה הייתה עושה, אני רוצה קצת ממה שיש לה. אני כבר צרחתי פה על כולם."

נועה קירל לא התבלבלה והמשיכה עם ההומרו של מסיקה: "מותר לך, את מירי מסיקה, תצרחי עליהם."