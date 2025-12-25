צפון קוריאה חשפה צוללת מונעת באנרגיה גרעינית במשקל 8,700 טון, צעד שמחזק את ההרתעה שלה ומגביר את האיום הביטחוני על מדינות אסיה והמערב.

צפון קוריאה, המדינה הסוררת והגרעינית, חשפה מוקדם יותר נשק עוצמתי לקראת השקתו. הדיקטטור קים ג'ונג און הגיע למספנות הצבאיות, וחשף שם לראשונה צוללת מונעת באנרגיה גרעינית. מדובר בתוספת כוח משמעותי לצי הצפון קוריאני, שיוכל כעת לשלוח צוללות למשימות ארוכות טווח בהרבה. בתיעוד רשמי שפרסמה צפון קוריאה נראה קים ג'ונג און משתתף בטקס ההשקה של הצוללת החדשה, המוגדרת כצוללת מונעת באנרגיה גרעינית, במשקל מוערך של כ־8,700 טון. על פי ההערכות, מדובר בכלי שיט המסוגל לשהות זמן ממושך מתחת למים, לבצע הפלגות למרחקים גדולים בהרבה מבעבר ואף לשאת אמצעי לחימה מתקדמים. אנליסטים ביטחוניים מציינים כי פיתוח צוללת כזו מחזק משמעותית את יכולת ההרתעה של צפון קוריאה, ומציב אתגר חדש עבור מדינות האזור ובראשן דרום קוריאה, יפן וארצות הברית. צוללת מונעת גרעין מאפשרת פעילות חשאית, שרידות גבוהה ויכולת תקיפה מפתיעה – מרכיבים מרכזיים בדוקטרינה הצבאית של פיונגיאנג.

תגיות: אנרגיה גרעינית, צוללות, צפון קוריאה