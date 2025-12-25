בריאיון ששודר אמש (רביעי) בתוכנית "יהיה טוב" בכאן 11, טען אלי פלדשטיין כי קיים תיעוד וידאו שבו נראה שר הביטחון לשעבר, יואב גלנט, מתנהג באלימות כלפי מאבטחים, לאחר שסורב להיכנס ללשכת ראש הממשלה בתחילת המלחמה.
לדברי פלדשטיין, מדובר באירוע שתועד, וכן באירועים נוספים שלכאורה נאספו בעניינו של גלנט. "מוחזק תיעוד של שר הביטחון מתנהג באלימות כלפי מאבטחים כאשר הוא סורב להיכנס ללשכת רה״מ בתחילת המלחמה", אמר.
פלדשטיין סירב לציין אם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, היה מודע לאיסוף החומרים. עם זאת, לטענתו, גלנט עצמו הבין שנאסף עליו תיעוד. "הוא הבין שיש תיעוד של האירוע המדובר ושל אירועים נוספים", אמר. לדברי פלדשטיין, על רקע הדברים הללו, ההערכה היא כי גלנט, שסיים את תפקידו, לא יבחר לפתוח את הדברים בפומבי.
יוסי
גלנט אלים - לא יכול להיות. גלנט שקרן - לא יכול להיות. גלנט מדליף סידרתי - לא יכול להיות14:25 25.12.2025
שירי מנתניה
בתגובה ל: יוסי
גלנט של ישראל. קטאריהו של קטאר.14:30 25.12.2025
שירי מנתניה
רה"מ מסרב באמצע מלחמה לאפשר לשר הביטחון להכנס ללשכתו. מצד שני לשכתו עבדה עבור קטאר. כמה חרא עוד נאכל מקטאריהו?14:29 25.12.2025
עראק הלו לימין מתי תבינו
כשיהיה מאוחר? שמעתם על בית ראשון ושני? דברים תמיד קורים לעם ישראל. בידכם לשנות.15:38 25.12.2025
איך אמר גולן יועץ רוה"מ 12 שנה - את ביבי מעניין רק ביבי... וזה מאדם שהכי קרוב אליו. אבדנו.
אנחנו בחורבן הבית כאשר מקדשים את האדם במקום המהות....16:46 25.12.2025
תהייה
אולי גלנט באמת היה צריך להכנס אפילו בכוח ללשכת ראש הממשלה ולשלוף משם את מקבלי השוחד מקטאר?15:57 25.12.2025
