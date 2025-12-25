בריאיון ששודר אמש (רביעי) בתוכנית "יהיה טוב" בכאן 11, טען אלי פלדשטיין כי קיים תיעוד וידאו שבו נראה שר הביטחון לשעבר, יואב גלנט, מתנהג באלימות כלפי מאבטחים, לאחר שסורב להיכנס ללשכת ראש הממשלה בתחילת המלחמה.

לדברי פלדשטיין, מדובר באירוע שתועד, וכן באירועים נוספים שלכאורה נאספו בעניינו של גלנט. "מוחזק תיעוד של שר הביטחון מתנהג באלימות כלפי מאבטחים כאשר הוא סורב להיכנס ללשכת רה״מ בתחילת המלחמה", אמר.

פלדשטיין סירב לציין אם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, היה מודע לאיסוף החומרים. עם זאת, לטענתו, גלנט עצמו הבין שנאסף עליו תיעוד. "הוא הבין שיש תיעוד של האירוע המדובר ושל אירועים נוספים", אמר. לדברי פלדשטיין, על רקע הדברים הללו, ההערכה היא כי גלנט, שסיים את תפקידו, לא יבחר לפתוח את הדברים בפומבי.