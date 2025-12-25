לא פחות חשוב מעצם ההצעה לרווק או רווקה, חשובה הידיעה שיש איתך מישהו או מישהי שתלך איתך בדרך ותלווה אותך כל הדרך עד לחתונה

ביום שני קיבלתי פנייה מידידה יקרה שהכרתי כשהייתי מחנך בישיבה תיכונית ידועה בירושלים והיא ביקשה שאברר על בחור אחד שהתגרש, שהיא חושבת שהוא יוכל להתאים לחברה שלה.

התקשרתי לבחור שאני מכיר, אדם באמת מיוחד שאמר לי בלי להתבלבל: "אחי, אתה מאמין לי שקיבלתי – בלי לעוף על עצמי – רק בחודש האחרון מעל חמש הצעות ולכולם סירבתי?".

"וואלה?" עניתי לו…"אתה מודע לכך שיש רווקות שלא מקבלות את ההצעות שקיבלת במשך חודש גם בשלוש שנים?".

"כן…" ענה לי בנונשלנט, "אבל אני באמת שואל אותך, מה העניין לקבל הצעה ולהתחיל לצאת לדייטים שיובילו למערכת יחסים כאשר אתה סוחב אחריך את דפוס ההתנהגות הדפוק שלך שוב ושוב ושוב?

הרי כמו שאתה מכיר אותי, הבעיה שלי זה לא שאין לי הצעות. הבעיה שלי זה שאני לא מפסיק לירות לעצמי ברגל, אז כל עוד לא נגעתי בשורש הבעיה שלי ואני יודע שיש לי סיכוי ליצור דפוס התנהגות שונה, בשביל מה בכלל אני צריך להתחיל ולקבל הצעה? בשביל שגם את הקשר הזה אהרוס? לא חבל על הבחורות שיוצאות איתי?".

הסתכלתי עליו ואמרתי לו בהערכה: "תשמע, אתה בן אדם נדיר…".

אין לו עניין לגרום כאב לב לעוד בחורה

"אתה חושב שזה רק אני? אתה יודע כמה אנשים בגילאים שלנו חייבים את הליווי הזה? בטח אנשים שמחפשים זוגיות שניה ולא רוצים לחזור על טעויות שכבר עשו…".

הקשבתי לתשובה שלו. לכנות. לכאב. לתסכול. לבגרות. להפנמה ובעיקר למודעות שהבחור הזה שלא היה צעיר בן עשרים מוכן להודות בקיומה ומעבר לכך: לתת לה לנהל את העולם שלו. חשבתי כמה מפתה זה עבורו לקבל את ההצעה ולהתחיל בעוד מערכת יחסים. בעוד זוגיות. בעוד לולאה אין סופית שבסופה כמו שהוא אמר, גם אותה כנראה יחריב.

כי מי אוהב או רוצה להישאר בחורף לבד. ובכל זאת הוא סירב. הוא סירב כי הוא יודע שכרגע הוא מבחינתו 'סגור לשיפוצים' ואין לו עניין לגרום כאב לב לעוד בחורה…

ללוות את הרווק כל הדרך עד לחופה

השבוע יצא לי להיפגש בנוף איילון עם אחת מהמלוות המובילות במגזר שסיפרה לי שהצליחה ללוות כבר 182 זוגות בדרך לחופה. הנתון המדהים הזה שוב פעם הוכיח לי עד כמה נכון המשפט שלא פחות חשוב מעצם ההצעה, היא הידיעה שיש איתך מישהי או שתלך איתך בדרך ותלווה אותך כל הדרך עד לחתונה.

מישהי שתוכל לתת לך את הפרספקטיבה החיצונית שתעזור לך לבחור את ההחלטות הנכונות ולהוליך אותך יד ביד בדרך הארוכה והמפותלת. מישהי שתהיה שם בשבילך ברגעים המכריעים עם כתפיים וניסיון ויכולת קבלת החלטות ותעניק לך את הכלים בכדי שלא תפספס או תחריב שוב את הרגע.

חשבתי כמה המישהי הזו, המלווה הזו הייתה יכולה לחולל פלאים לעשרות אלפי רווקים ורווקות רק באמצעות הניסיון, חכמת החיים שלה והמילים שהיא הייתה לוחשת על אוזניהם בעת הצורך. כמה עשרות אלפיי רווקים ורווקות פספסו את הנשמה התאומה שלהם בגלל שהם פשוט היו במסע הזה לבד. בלי עזרה. בלי שמישהו היה שם בשבילם שלא ייפלו שוב ושוב ושוב.

כמה מאותם רווקים ורווקות היו דווקא רוצים לקבל עזרה ותמיכה אבל גילו שלא לכולם יש את היכולת הכספית בכדי להיעזר בסיוע הזה. ואולי, אולי אם מישהו בממשלה יקרא את הטור הזה ויבין שדווקא בא לו להרים את הכפפה ולעזור לעשרות אלפי רווקים ורווקות בכך שהוא ידאג לסבסד להם כל מיני אפשרויות לייעוץ והכוונה ולעוד אפשרויות של תמיכה

אז המצב שלהם, שלנו, היה הרבה יותר טוב. קוראים לזה תיקון עולם.

אבינועם הרש, מחנך ומעביר שיחות להורים ונוער.