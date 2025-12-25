לגבי פרשת פלדשטיין אמר: "מי שעובד סביב מר נתניהו 24 שעות זו הסביבה הקרובה שלו. מי שפוגש אותו רק פעם ב', לא נחשב כמישהו שעובד איתו". עוד הוא אמר: "אני אישית יודע על עשרות קצינים שעובדים ומקבלים כסף מקטאר".
רינה מצליח שאלה אותו: "מה עוד צריך שנתניהו יעשה בשביל שתגיד, 'זהו אני לא תומך בו'? לא הצוללות, לא מרון שהוא נמצא אשם, לא שהוא לא מדבר על משפחות החטופים, מה עוד הוא צריך לעשות בשביל שתגיד לו עד כאן".
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
1 דיונים
אני
כל מילה של רינה מצליח כלפי ביובי ועדת הביביסטים שלו בסלע14:09 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דימיטרי אוליאנובסקי
אני פסיכי14:32 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
סם
ברור מסריח משנאה13:53 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דימיטרי אוליאנובסקי
מה זה רינעא מצליחה14:32 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עראק ראש ממשלה
פלילי אבל ראש ממשלה, בינתיים. אח"כ ראש ועד האסירים בכלא. ייבחר על בטוח.15:42 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עראק ראש ממשלה
פלילי אבל ראש ממשלה, בינתיים. אח"כ ראש ועד האסירים בכלא. ייבחר על בטוח.15:42 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דימיטרי אוליאנובסקי
מה זה רינעא מצליחה14:32 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אני
כל מילה של רינה מצליח כלפי ביובי ועדת הביביסטים שלו בסלע14:09 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דימיטרי אוליאנובסקי
אני פסיכי14:32 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
סם
ברור מסריח משנאה13:53 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר