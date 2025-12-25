מגישת כאן רשת ב' רינה מצליח, שוחחה היום עם פעיל הליכוד שלומי ועקנין, שאמר לה: "אל תקראי לנתניהו ביבי – הוא ראש ממשלה"

אני דווקא הייתי בחברות איתו". העיתונאית רינה מצליח ראיינה היום (חמישי) את פעיל הליכוד שלומי ועקנין בכאן רשת ב' ובין השניים התפתח עימות. מצליח כינתה את נתניהו "ביבי", וועקנין השיב לה: "אל תקראי לו ביבי, אלא מר ראש ממשלה". בתגובה, השיבה לו מצליח: "". לגבי פרשת פלדשטיין אמר: "מי שעובד סביב מר נתניהו 24 שעות זו הסביבה הקרובה שלו. מי שפוגש אותו רק פעם ב', לא נחשב כמישהו שעובד איתו". עוד הוא אמר: "אני אישית יודע על עשרות קצינים שעובדים ומקבלים כסף מקטאר".

רינה מצליח שאלה אותו: "מה עוד צריך שנתניהו יעשה בשביל שתגיד, 'זהו אני לא תומך בו'? לא הצוללות, לא מרון שהוא נמצא אשם, לא שהוא לא מדבר על משפחות החטופים, מה עוד הוא צריך לעשות בשביל שתגיד לו עד כאן".