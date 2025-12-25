היועמ"שית גלי בהרב מיארה, שלחה מכתב ליועמ"שית הכנסת שגית אפיק, בה היא תקפה את התנהלות חברי הממשלה בוועדות השונות ואמרה: "נפעל בכל הכלים שעומדים לרשותנו"

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה שיגרה מכתב ליועמ"שית הכנסת שגית אפיק – שלפיה הממשלה מפעילה ועדות מסוימות בכנסת כדי להתערב בתיקים פליליים שחשובים לה – ולהרתיע עובדי ציבור, כך פורסם היום (חמישי) בווינט.

היועמ"שית הזהירה כי תופעה זו של הרתעת עובדי ציבור, הולכת וגדלה. "במסווה של הפעלת סמכויות פיקוח של הכנסת, מוזמנים גורמי האכיפה לדיונים הנוגעים לחקירות קונקרטיות, ואף נדרשים למסור מידע ומסמכים המתייחסים להליכים פליליים המתנהלים בזמן אמת.

לתופעה פסולה זו יש לשים קץ. כמצוין במכתבך, מדובר בשימוש לרעה בכוח הפיקוח של הכנסת, בניגוד לתפקידה. קיום או עריכת דיונים מסוג זה, לצד דרישות למידע פרטני מתוך התיקים, פוגע באופן מהותי בעיקרון היסוד של הפרדת הרשויות. אלו יוזמות שנועדו להשפיע על הליכים פליליים תלויים ועומדים,

להביא לשיבוש חקירה, ולהרתיע עובדי ציבור מלמלא את מלאכתם. בכך נפגעת עצמאות גורמי האכיפה והשירות הציבורי כולו – אבן יסוד במשטר דמוקרטי תקין".

עוד היא הוסיפה במכתבה: תופעה זו משתלבת עם תופעה קשה נוספת שהיקפה וחומרתה מתפתחים לממדים מטרידים ביותר", הוסיפה בהרב-מיארה בפנייתה לאפק. "מזה זמן רב שנציגי מערך הייעוץ המשפטי הציבורי, ובפרט נציגי מערך ייעוץ וחקיקה והפרקליטות, זוכים לא אחת להתייחסויות בוטות ובלתי מתקבלות על הדעת מצד חברי כנסת. בדיונים רבים מוטחים בנציגי מערך ייעוץ וחקיקה והפרקליטות, בכל הדרגים, אמירות מבזות ומשפילות, הכוללות שימוש בשפה אלימה ומאיימת. היא ביקשה מאפיק "לפעול בעניין זה ללא דיחוי, כדי למגר שתי תופעות פסולות אלה, ולהבטיח את פעילותן התקינה של הרשויות. אנו עומדים לרשותך לכל שיח שתמצאי לנכון לקיים בעניין".

"ככל שמתגלות תופעות של שיח מבזה, אלים או מאיים כלפיכם או כלפי עובדיכם; וככל שוועדות הכנסת ימשיכו לקדם דיונים הנוגעים לחקירות פעילות או הליכים תלויים ועומדים – אבקשכם להציף בפנינו באופן מיידי כל אירוע או תופעה. אנו נפעל בכלים העומדים לרשותנו מול גורמי הכנסת והגורמים המוסמכים, כדי להבטיח סביבת עבודה מקצועית ומכבדת ועמידה על כללי המינהל התקין".