לראשונה חיל האוויר מקים "להק השתתפות וגבולות" כדי למנוע הישנות של אירועי 7 באוקטובר. עוד הוחלט לא לרדת מסף של 50 מסוקי קרב מבצעיים ולהפעיל תא שליטה סביב השעון למענה מיידי

צה״ל משנה את תפיסת הפעולה בהגנת הגבולות ומקים לראשונה להק ייעודי להשתתפות והגנת גבולות, מערך שלא היה קיים עד אירועי 7 באוקטובר. המהלך נעשה כחלק מיישום לקחי תחקירי חיל האוויר בעקבות כשלי פתיחת המלחמה.

גורם צבאי אמר לאתר סרוגים כי לאחר עבודת מטה רחבה ומשותפת לגורמים השונים בחיל האוויר, הוחלט על הקמת להק השתתפות וגבולות, שיהיה אחראי על הגנת הגבולות, סיוע לפיקודים המרחביים ותמיכה בתמרון, במבנה של פיקוד ומשימה. מטרת המהלך היא ליצור מענה אווירי מהיר ואפקטיבי לכל תרחיש מתפרץ.

לדברי אותו גורם, היעד המרכזי הוא יכולת הגעה של כלים אוויריים לזירת אירוע בתוך דקות בודדות, בין אם מדובר באירוע נקודתי ובין אם בהכרזה על אירוע רחב היקף. בהתאם לכך, חלה עלייה משמעותית בהיקף הכוחות האוויריים המוצבים בכוננות: כיום פועלים פי שניים מסוקי קרב לעומת ערב המלחמה, פי שלושה כלי טיס בלתי מאוישים, וכן תגבור נרחב של מטוסי קרב ביחס לבוקר 7 באוקטובר.

עוד באותו נושא אלמוג כהן חשף את סוכן השב"כ שהתריע על מתקפת חמאס 16:26 | חדשות סרוגים 4 2 😢

עוד מסר הגורם כי הוחלט שלא לרדת מסף של כ־50 מסוקי קרב מבצעיים, לאחר שבעבר נשקלה אפשרות להסתפק בכ־20 בלבד. לדבריו, מדובר בהכרח מבצעי הנדרש לצורך הגנה אפקטיבית על כלל הגבולות.

בנוסף, הוחלט על הקמת תא שליטה חדש, המכונה ״תא הגנת הגבולות״, שיפעל ברציפות 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה. התא יהיה אחראי לניהול כלל אירועי הגבול, במטרה להגיע לכל דיווח בזמן הקצר ביותר ולצמצם למינימום אירועים שאינם מקבלים מענה מיידי.

כחלק מההיערכות למציאות החדשה, מתוכננת הפעלת כוחות נוספים והגברת ניוד הכוחות בין גזרות, גם במחיר העדפה מבצעית על פני משימות אחרות. ההנחה המבצעית היא שנוכחות מהירה של כוחות על הקרקע יכולה להביא לפגיעה משמעותית באויב או לצמצום הנזק.

לדברי הגורם הצבאי, תפיסת הפעולה החדשה נשענת על עיקרון של ריבוי כוח, פריסה רחבה יותר בשטח והעמקת המענה בגבולות, כחלק מלקחי מלחמת חרבות ברזל.