הזמר רותם כהן והמנחה אילנית לוי מככבים בימים אלו במחזמר "יאסו – האהבה היוונית שלי". השבוע, באחת ההופעות, הם נכנסו להתקף צחוק על הבמה. הביקורות על חוסר מקצועיות לא איחרו להגיע

אתמול (רביעי) פרסמו יחד רותם כהן ואילנית לוי סרטון משותף, בו הם מתועדים ב"התקף צחוק" על הבמה. הדבר קרה במהלך ההצגה "יאסו – האהבה היוונית שלי". זה אומנם סרטון קליל לכאורה, אבל הצופים בהצגה לא חשבו כך.

תגובות הקהל החלו לזרום במהירות. לצד תגובות מפרגנות וצוחקות, הביקורת גם מיהרה להגיע: "גועל נפש אנשים שילמו כסף לראות הצגה ולא קומדיה שלך", כתבה מגיבה. "זה מה שקורה שלוקחים כל בנאדם עם דופק, ממתי הצגה היא בלי שחקנים אמיתיים?".

מגיבה נוספת חשבה שהבעיה היא בליהוק. "ככה זה שמלהקים זמרים או כוכבים במקום שחקנים מקצועיים שלמדו… ואז אין טכניקות להתגבר על מצבים כאלה. שמחה שהיה להם כיף ומצחיק. אבל מקצועי זה לא". מגיבה אחרת חיזקה: "התנהלות לא מקצועית"

"החזר כספי לכל הקהל שחווה זלזול שם!" קראה מגיבה אחרת.

הפוסט שהצית את הסערה

בפוסט המקורי, בו שיתפו את הסרטון הזמר רותם כהן והמנחה אילנית לוי, כנראה לא צפו את הסערה. רותם כהן צירף לסרטון את המילים: "יש רגעים על הבמה שהם חד פעמיים! הרגע הזה נמשך שעה וחצי בהופעה אמש.

צחוק קטן שיצא משליטה והפך לצחוק שלא פוסק ומדבק במהירות האור קאסט שלם. לא יודע מה איתם…אני את ההופעה הזאת לא אשכח לעולם! מחכה לפגוש אתכם ברחבי הארץ ב'יאסו-החגיגה היוונית שלי'!⁩"