העבודות בשטח החלו, ובתוכנית גם כביש עוקף שיאפשר גישה אזרחית למקום • גורם ביטחוני: "אין אויב מאורגן או טילי כתף בגזרה", אך צפוי תגבור כוחות לאבטחת היישוב העתידי • במסגרת שינוי התפיסה המבצעית: הוכשרו 500 מנחתי מסוקים ביו"ש וכל כוח זוכה לגיבוי אווירי

לראשונה זה כ־20 שנה מאז פינוי והחרבת היישובים בצפון השומרון במסגרת תוכנית ההתנתקות בשנת 2005, צפויה חזרה של נוכחות צבאית ובהמשך גם אזרחית למרחב היישוב שא־נור שבצפון השומרון.

במערכת הביטחון מציינים כי בימים אלו מתבצעות עבודות להקמת מוצב צבאי קבוע במקום, שיופעל על ידי פלוגה לוחמת. בשלב הבא מתוכננת סלילת דרך עוקפת שתאפשר גישה למרחב מבלי לעבור דרך הכפר הערבי הסמוך, ובהמשך לכך מתוכננת גם חזרת ההתיישבות האזרחית לאזור. לצורך אבטחת היישוב העתידי צפוי תגבור נוסף של כוחות, מעבר לגדודים הפועלים כיום ברחבי יהודה ושומרון.

עוד באותו נושא יוסי דגן בהדלקת נרות בשא-נור: "נוסיף עוד הרבה אורות" 09:27 | שמחה רז 0 0 😀 👏

עוד נמסר כי מתקיים תיאום ביטחוני עם הרשות הפלסטינית, זאת במקביל לנוכחות קבועה של כוחות צבאיים בערים ג'נין וטול כרם, במטרה למנוע מגורמי טרור להתבסס, לצבור אמצעי לחימה ולהתעצם במרחב.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . דגן וסמוטריץ' בשא-נור (צילום: מועצה אזורית שומרון)

500 מנחתים חדשים ביהודה ושומרון

גורם ביטחוני אמר לסרוגים כי כיום לא פועל בשומרון אויב מאורגן במתכונת סדורה. לדבריו, הפעילות הרציפה בשטח מצמצמת את חופש הפעולה של גורמי הטרור, אמצעי הלחימה שבידיהם מוגבלים ואף באיכות נמוכה, והדבר מקשה על הוצאה לפועל של פיגועים משמעותיים.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . תרגול כוחות קרקע אוויר בפיקוד מרכז (דובר צה"ל)

עוד לפי גורמי הביטחון, אין אינדיקציות להימצאות טילי כתף בשטחי השומרון. הפעילות המבצעית מתבצעת ברציפות ובשילוב זרועות, לרבות סיוע שוטף של חיל האוויר. כמעט כל פעילות קרקעית מלווה כיום בגיבוי אווירי, ובתקופה האחרונה הוסדרו כ־500 מנחתים ברחבי יהודה ושומרון, המכונים מנחתי התערבות, לצורך הפעלת מסוקי קרב ומסוקים לניוד והעברת כוחות במהירות בין גזרות שונות.