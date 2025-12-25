הפרשן הפוליטי עמית סגל, נשאל בפודקאסט, 'CALL ME BACK' בהגשת דן סינור, כמה אחריות נושא נתניהו במלחמת ה-7 באוקטובר, והשיב כי "למעלה מ-50%".
סגל פירט: "זה בגלל 3 סיבות. אחת, הוא היה ראש הממשלה בזמן מתקפת הטבח של חמאס. שתיים, הוא היה ראש ממשלה כמעט 13 שנים לפני המתקפה, כך שלמעשה הוא זה שעיצב את המדיניות הישראלית שהובילה ל-7 באוקטובר"
"והסיבה השלישית", הוסיף סגל, "זה בגלל שאין טען להיות בתפקיד אם אתה לא נושא באחריות לאירוע הדרמטי ביותר במדינת ישראל. אז אין ספק בכך שנתניהו נושא בחלק הארי של האחריות ל-7 באוקטובר".
מה דעתך בנושא?
ZB
אם היה שליט יחיד שיכול לבצע מדיניות שלו אז אשמתו גדולה אם היו לא שרי בטחון מתנגדים ויוצרי קונספציה תפחיתו אם הייתה עיתונות עוינת ומתווה קונספציה תפחיתו אם מערכת משפט שולטת...
אם היה שליט יחיד שיכול לבצע מדיניות שלו אז אשמתו גדולה אם היו לא שרי בטחון מתנגדים ויוצרי קונספציה תפחיתו אם הייתה עיתונות עוינת ומתווה קונספציה תפחיתו אם מערכת משפט שולטת ןמתווה קונספציה תפחיתו אם מערכת בטחון שבכ ומוסד מתווי קונספציה תפחיתו אם ממשל אמריקאי עוין שלמעשה דחף למחדל תפחיתו אם תפירת תיקים שמנעה משילות תפחיתו אם היה ימין שהתנגד לכל מהלך הסדרתי תפחיתו אז כמעט לא נשאר אשמה והיכן היה סגל חסר הקונספציה לפני המחדל בערוץ עם קונספציההמשך 12:57 25.12.2025
בתגובה ל: ZB
חשבתי שהוא ראש ממשלה חזק. פתאום הוא חסר אונים?16:06 25.12.2025
דימיטרי אוליאנובסקי
עמיתוש-------------שמאל סופר רדיקלי13:28 25.12.2025
יונית גבעת שמואל
חבריי בציונות הדתית הגיע הזמן לעשות סדר העיתונאים שכביכול נקראים צכוחותינו עושים נזק גדול לאנשי הימין גיע הזמן שיחליט איפה הם נמצאים אי אפשר לרקוד על כל החתונות כבר...
חבריי בציונות הדתית הגיע הזמן לעשות סדר העיתונאים שכביכול נקראים צכוחותינו עושים נזק גדול לאנשי הימין גיע הזמן שיחליט איפה הם נמצאים אי אפשר לרקוד על כל החתונות כבר שבענו מכל הצדיקים שיצאו ממחוזותינו בורג שטרן ובנט גם קריב יש לו כיפה סרוגה ועל זה נאמר אם כאלה יהודים לא צריכים שונאיםהמשך 15:32 25.12.2025
נינה
ברור שאחראי16:49 25.12.2025
עדי
מה החידוש ? זה פשוט וברור17:22 25.12.2025
עדי
נינה
יונית גבעת שמואל
דימיטרי אוליאנובסקי
ZB
בתגובה ל: ZB
חשבתי שהוא ראש ממשלה חזק. פתאום הוא חסר אונים?16:06 25.12.2025
