מפתיע. פרשן חדשות 12 עמית סגל נשאל בפודקאסט של דן סינור, בכמה אחוזים נתניהו אשם בטבח ה-7 באוקטובר. כך הוא השיב

הפרשן הפוליטי עמית סגל, נשאל בפודקאסט, 'CALL ME BACK' בהגשת דן סינור, כמה אחריות נושא נתניהו במלחמת ה-7 באוקטובר, והשיב כי "למעלה מ-50%".

סגל פירט: "זה בגלל 3 סיבות. אחת, הוא היה ראש הממשלה בזמן מתקפת הטבח של חמאס. שתיים, הוא היה ראש ממשלה כמעט 13 שנים לפני המתקפה, כך שלמעשה הוא זה שעיצב את המדיניות הישראלית שהובילה ל-7 באוקטובר"

"והסיבה השלישית", הוסיף סגל, "זה בגלל שאין טען להיות בתפקיד אם אתה לא נושא באחריות לאירוע הדרמטי ביותר במדינת ישראל. אז אין ספק בכך שנתניהו נושא בחלק הארי של האחריות ל-7 באוקטובר".