המתיחות בין ישראל לאיראן ממשיכה להסלים, ובטהרן פועלים להאיץ את שיקום מערך הטילים לקראת אפשרות של סבב לחימה נוסף. לפי הערכות עדכניות, איראן מחזיקה כיום בארסנל מצומצם יותר מזה שהיה ברשותה ערב העימות האחרון, אך שואפת להגדילו משמעותית בשנים הקרובות.
נזכיר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשא אמש נאום בטקס סיום קורס טיס. בדבריו הוא התייחס לאיום הטילים הבליסטיים של איראן, וטען: "איראן מנסה להתחמש כל הזמן. איומים חדשים נולדים, אנחנו לא מחפשים עימותים אבל העיניים שלנו פקוחות מסביב".
נתניהו שיגר מסר נוסף למדינות האזור: "נמשיך במאמץ למנוע ממי שצריך לקבל את מיטב כלי הטיס".
רועי כהן
יש לה כ1000 עד 1200 טילים זה פורסם אתמול בחדשות10:46 25.12.2025
טראמפל'ה
ברור שישראל מתכננת מתקפה מונעת, לילה אחד יטוסו מטוסי קרב שלנו ושל ארהב להפציץ את כל המפעלים והמחסנים של הטילים.10:52 25.12.2025
גרבחוסה עבירה רביעית
כמה טילים יש לאירן? נכנסים לכתב ה ויש אפס (0000) מידע איזה עולב..11:14 25.12.2025
טראמפל'ה
ברור שישראל מתכננת מתקפה מונעת, לילה אחד יטוסו מטוסי קרב שלנו ושל ארהב להפציץ את כל המפעלים והמחסנים של הטילים.10:52 25.12.2025
