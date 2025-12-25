המתיחות בין ישראל לאיראן ממשיכה להסלים, ובטהרן פועלים להאיץ את שיקום מערך הטילים לקראת אפשרות של סבב לחימה נוסף. לפי הערכות עדכניות, איראן מחזיקה כיום בארסנל מצומצם יותר מזה שהיה ברשותה ערב העימות האחרון, אך שואפת להגדילו משמעותית בשנים הקרובות.
במהלך מלחמת 12 הימים שיגרה איראן לעבר ישראל 528 טילים, כאשר חלק ניכר מהמשגרים והטילים הושמדו בתקיפות נגדיות. ההערכה היא כי כיום מצויים בידי הצבא האיראני כאלף טילים, לעומת יעד מוצהר של כ־8,000 טילים בליסטיים.
יחד עם זאת, הבוקר (חמישי) דווח בוול סטריט ג'ורנל, כי איראן משפרת את יכולות הייצור שלה ותוכל תוך תקופה קצרה לייצר אלפי טילים בחודש.
נזכיר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשא אמש נאום בטקס סיום קורס טיס. בדבריו הוא התייחס לאיום הטילים הבליסטיים של איראן, וטען: "איראן מנסה להתחמש כל הזמן. איומים חדשים נולדים, אנחנו לא מחפשים עימותים אבל העיניים שלנו פקוחות מסביב".

נתניהו שיגר מסר נוסף למדינות האזור: "נמשיך במאמץ למנוע ממי שצריך לקבל את מיטב כלי הטיס".

 