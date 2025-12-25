חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 25.12.2025 / 10:45

לאחר שבחודש האחרון דובר שוב ושוב על כך שאיראן מנסה להתחמש מחדש ולייצר טילים בליסטיים – כמה באמת טילים יש ברשותה? | דיווח

תגיות: איראן, וול סטריט ג'ורנל, טילים בליסטיים