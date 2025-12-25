המתנו עשור, ומסתבר שהציפייה השתלמה. "זגורי אימפריה" חזרה עם פרק מלא ריבים משפחתיים, תככים והמון כאוס. וזה בדיוק מה שחיכינו לו. השחקנים עושים עבודה מדהימה ואחרי רגע של הסתגלות – הכל עובד

אחרי עשור של ציפייה, אחרי שכבר הספקתם להתייאש סופית ולהשלים עם זה שלא תהיה עונה נוספת – זגורי אימפריה חוזרת. הערב (חמישי) שודר ב-HOT פרק הבכורה של העונה השלישית, והחזיר אלינו למסך את המשפחה הכי כאוטית במדינה, בניצוחו של מאור זגורי.

בתחילת הצפייה, עדיין לא כולם מרגישים בעורם באופן מלא. גם הצופה יתנדנד מול המסך ויגיד, "רגע, מה אני רואה פה?" כי סדרה שקמה לתחייה אחרי עשור, זה לא משהו שרואים כל יום. אבל אז הדמויות נכנסות למקומן הטבעי, וגם הצופה יידבק למסך כשמשפחת זגורי מתהפכת פתאום וכל המצב מידרדר.

יגיע הרגע הזה, שפשוט תשאלו את עצמכם – האם הכל קרה רק אתמול?

שירה, שמאלנית ובעיות פוריות

אז מה היה לנו בפרק? אבישג עברה לתל אביב, ומעוררת בעיות בבניין שלה. לרגע נראה שמתרחש רגע קוסמי בו היא מתחברת עם השכנייה השמאלנית, המבוגרת והאשכנזייה. הרגע הזה כמובן נגמר בהומור, ומשאיר את הצופה בתחושה של – "ברור, למה ציפיתי. זאת אבישג".

גם אביאל עבר שינוי. הוא אומנם עדיין גר בבית, אבל הוא משתתף בערבי שירה ויוצא עם שמאלנית ששונאת את ביבי. הם יחד קרוב לשנה, אבל הוא מסתיר אותה באדיקות ממשפחתו, מחשש שאם הם ייפגשו הכל ייהרס. והוא לא טועה.

הזוג הקומי ביותר בסדרה, מרים ומגדליה, מתמודדים עם בעיות פוריות. ומי לא התגעגע לגדליה בביצועו של אורי לייזרוביץ' המופלא? מרים כמובן מספקת רגעים קומיים שתופסים את הצופה לא מוכן, כשהיא מבקשת מאחיה קובי "לבלוע את העורלה של הבן שלו". לא קל לעיכול.

האחים הקטנים נשארו פחות או יותר אותו דבר. הבחירה מראש ללהק לתפקידיהם אנשים בוגרים הייתה משתלמת, כי עכשיו לא רואים קפיצת גדולה משמעותית, מלבד שינוי קל אצל אביר (אייל שיקרצי).

תמימותו של אבישי ממשיכה לסבך אותו בצרות. אביר ממשיך לעשות צרות. אביגיל התבגרה ועכשיו היא מצטלמת לסרטוני טיקטוק חושפניים שמעוררים את כעסו של אביאל. ואיזה כיף שהכל כמעט אותו דבר.

ומשפחת זגורי כמו משפחת זגורי, תמיד מביאה את כולם לקצה ומעוררת כאוס. בסיום הפרק תמצאו את עצמכם תופסים את הראש ותוהים – איך הכל השתבש ככה?

מילה על המשחק

מבחינת המשחק – בהתחלה משהו מרגיש לא במקום. השחקנים קצת השתנו ובגרו, המשחק קצת "לא יושב בול", ולרגע עולה התלבטות – "אולי זה לא טוב כמו העונות הקודמות?" אבל עם הפרק, משהו מתחמם. כצופים אנחנו מתרגלים ומשלימים עם השינויים, וכל הדמויות האהובות מתעוררות לחיים מול העיניים.

תצוגת משחק מרשימה במיוחד היא של ויויאן (שרה פון שוורצה) שלא צריכה אפילו לא רגע כדי להיכנס לזה. היא פשוט ויוי. אצל אבישג יש תחושה שקצוות מסויימים התרככו, וקוצים מסוימים התכהו. אבל עדיין, חן אמסלם המוכשרת מחזירה אותה בצורה מכובדת.

דמותה של מרסל, בת זוגו של אביאל, בגילומה של אריאל סיטבון, לא משכנעת במאה אחוז. סיטבון עוד אנונימית, והמשחק שלה רחוק מלהיות גרוע, אבל מה לעשות, כמו בסדרה גם במציאות – קשה להיכנס למשפחת זגורי. אולי היא עוד תזרח בהמשך הסדרה.

סיכום

זגורי אימפריה היא בין הסדרות החזקות, המצליחות והכובשות שהיו לנו על המסך. העונה החדשה עושה רושם שהיא עשויה היטב לא פחות מקודמותיה, כל השחקנים החשובים נמצאים בה, וההרגשה היא שרק אתמול פגשנו את המשפחה המתוסבכת במדינה. מעניין מה עוד מצפה לנו.