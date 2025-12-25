סעודיה ממשיכה להקשיח עמדות לגבי הסכם אפשרי עם ישראל, ומבהירה לאמריקנים כי התנהלותה של ישראל בסוריה מרחיקה את הנורמליזציה בין המדינות. זאת לצד דרישתה שלא ירדה מהפרק – להתנות את התהליך בקידום פתרון שתי המדינות, כך דווח הבוקר (חמישי) בכאן 11.
נזכיר כי סעודיה היא אחת משלוש המדינות שנותנת גב לשלטון החדש בדמשק של אחמד א-שרע לצדה של טורקיה וקטר. בחודשים האחרונים הסעודים כבר העבירו לאמריקנים מסרים זועמים על התנהלות של ישראל, ונראה שלאחרונה הם מתחילים להשתמש בזה כקלף גם במגעים לנורמליזציה בין ריאד לירושלים.
כל פי הדיווח, גורם במשפחת המלוכה הסעודית אמר השבוע כי בימים האחרונים ההבנה אצלם היא "שישראל לא רוצה מדינה יציבה בסוריה אלא שתהיה מחולקת". הוא מוסיף כי "הנורמליזציה אמנם נוגעת לעניין הפלסטיני, אבל נדמה שישראל עכשיו רוצה לקחת גם את הדרום הסורי, מה שישליך גם על הנורמליזציה בינה לבין סעודיה".
בסוריה המשיכו לתקוף את ישראל וטענו כי הדבר מוכיח שישראל לא מעוניינת בשלום אלא במלחמה.
יוסי
תמשיכו לרכוב על גמלים. טיפשים . מי זקוק לכם הבלים10:35 25.12.2025
מיכה
הסעודים , כיתר האסלם , לוטשים עיניים לאדמות , שטחים ומדינות . האסלם פועל חכם ובסבלנות . האסלם כבש שטחים בכל מדינות ארופה, אוסטרליה , אמריקה ועוד .11:07 25.12.2025
