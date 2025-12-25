לאחר שהתנתה את הסכם השלום עם ישראל בהקמת מדינה פלסטינית – סעודיה מציבה תנאי נוס, להסכם הנורמליזציה עם ישראל

סעודיה ממשיכה להקשיח עמדות לגבי הסכם אפשרי עם ישראל, ומבהירה לאמריקנים כי התנהלותה של ישראל בסוריה מרחיקה את הנורמליזציה בין המדינות. זאת לצד דרישתה שלא ירדה מהפרק – להתנות את התהליך בקידום פתרון שתי המדינות, כך דווח הבוקר (חמישי) בכאן 11.

נזכיר כי סעודיה היא אחת משלוש המדינות שנותנת גב לשלטון החדש בדמשק של אחמד א-שרע לצדה של טורקיה וקטר. בחודשים האחרונים הסעודים כבר העבירו לאמריקנים מסרים זועמים על התנהלות של ישראל, ונראה שלאחרונה הם מתחילים להשתמש בזה כקלף גם במגעים לנורמליזציה בין ריאד לירושלים.

כל פי הדיווח, גורם במשפחת המלוכה הסעודית אמר השבוע כי בימים האחרונים ההבנה אצלם היא "שישראל לא רוצה מדינה יציבה בסוריה אלא שתהיה מחולקת". הוא מוסיף כי "הנורמליזציה אמנם נוגעת לעניין הפלסטיני, אבל נדמה שישראל עכשיו רוצה לקחת גם את הדרום הסורי, מה שישליך גם על הנורמליזציה בינה לבין סעודיה".

עוד באותו נושא טענה הזויה של חמאס: ישראל שתלה את המטענים שפגעו בחייל 16:50 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

בסוריה המשיכו לתקוף את ישראל וטענו כי הדבר מוכיח שישראל לא מעוניינת בשלום אלא במלחמה.