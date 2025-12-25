נדידת הסתיו באגמון החולה מגיעה לסיומה, ורבבות עגורים נשארים לחריפה. מנהלת השטח מספרת על עונת חורף צבעונית, נופים מרהיבים וסיורי זריחה מיוחדים בטבע הישראלי

נדידת הסתיו ממש בסיומה, ועונת ה"חריפה" (מלשון חורף) כבר בפתח. באגמון החולה נמנים בימים אלה 20,300 עגורים, ורבים מהם יישארו באזור לאורך כל החורף, עד בוא האביב.

שעון הנדידה והחורף שמתקרב

מרבית העגורים שנמצאים באגמון יישארו כאן במהלך החורף. "שעון הנדידה" של הציפורים מכוון לפי התקצרות והתארכות שעות האור. בימים אלה, כששעות האור מתארכות, זהו סימן לציפורים לסיים את נדידת הסתיו ולהתכונן לחורף.

צבעים, נופים ועונה נפלאה

עינבר שלומית רובין, מנהלת השטח באגמון החולה, מספרת שהחורף הוא עונה נפלאה באגמון. "הוא מפנק אותנו בצבעים ובנופים מדהימים", היא אומרת.

שפע של מיני ציפורים

באגמון החולה חורפים שפע של מיני ציפורים: העגורים כמובן, ואיתם פלמינגו, מיני ברווזים, חופמאים, עופות דורסים ועוד. המפגש בין עונות השנה מביא עמו מגוון מרשים של מראות וקולות, ומדגיש את מקומו של אגמון החולה כאתר טבע מרכזי בישראל.

סיורי זריחה באגמון

"אנחנו מקיימים סיורי זריחה מיוחדים בעונה זו, כדי לאפשר לכולם ליהנות מהטבע המרהיב באגמון", מוסיפה רובין.