במלאת חמש שנים לרצח תושבת היישוב בפיגוע טרור, נדלקה לראשונה התאורה בשכונת ״נווה אסתר״ בטל מנשה, הכוללת כ־135 יחידות דיור ונבנית לזכרה, כחלק מהרחבת היישוב בצפון השומרון

הלילה, במלאת חמש שנים לרצח אסתר הורגן ז״ל בפיגוע טרור, הוארה לראשונה שכונת ״נווה אסתר״ ביישוב טל מנשה שבצפון השומרון. השכונה נבנית לזכרה של הורגן וצפויה לכלול כ־135 יחידות דיור, מהלך שאמור להכפיל את היישוב.

אסתר הורגן נרצחה לפני חמש שנים בעת שיצאה לריצה ביער הסמוך לביתה. לאחר שעות של חיפושים, שבהם השתתפו מאות מתנדבים, נמצאה גופתה. עם קבלת הבשורה הקשה ביקשה המשפחה לקדם הרחבה משמעותית של היישוב, כמענה אזרחי לפיגוע.

הלילה, עם הדלקת התאורה הראשונה בשביל ההיקפי של השכונה החדשה, צוין לראשונה בפועל שלב משמעותי בהקמתה. השכונה נמצאת כיום בהליכי בנייה מתקדמים, ומשפחות נוספות צפויות להצטרף ליישוב עם השלמת העבודות.

בנימין הורגן, בעלה של אסתר ז״ל, אמר: ״התרגשתי מאוד לראות שבדיוק ביום השנה נדלקו האורות לראשונה בשביל החדש סביב שכונת נווה אסתר. מיד לאחר הפיגוע דרשנו תגובה של בנייה וחיים, והיום אנחנו רואים את זה קורה בפועל. זו דרכה של אסתר ובה נלך״.

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, התייחס לאירוע ואמר: ״משפחת הורגן ביקשה כבר מהרגע הראשון להוסיף אור מול החושך. מצמרר שבדיוק ביום השנה אנו רואים את השכונה החדשה מוארת. התשובה ברורה, המשך בנייה ופיתוח״.

יושב ראש ועד היישוב טל מנשה, יובל בוצר, ציין כי הדלקת האור בשבילי השכונה נושאת משמעות סמלית, ואמר כי התושבים רואים בכך חיבור בין זכרה של אסתר לבין המשך התפתחות היישוב.

שלומי ורמשטיין, שותף בחברת ״הרי זהב״ המבצעת את הבנייה, מסר כי החברה גאה לקחת חלק בפרויקט ובפיתוח צפון השומרון, בשיתוף המועצה האזורית והתושבים.

שכונת ״נווה אסתר״ נחשבת לאחת מהרחבות הבנייה המרכזיות באזור, והיא צפויה לשנות את היקף היישוב טל מנשה בשנים הקרובות.