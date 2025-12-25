הרב ניר בן ארצי, ממשיך לקרוא ליהודי העולם לעלות לארץ ישראל לפני שיקרה שם אסון גדול, ואומר כי עוד מעט יהודים לא יוכלו לגור בחו"ל: "אתם הולכים להיהרג"

ראש מוסדות 'תאיר נרי', הרב ניר בן ארצי, ממשיך לקרוא ליהודי העולם לעלות לארץ ישראל לפני שיקרה שם אסון גדול, ואומר כי עוד מעט יהודים לא יוכלו לגור בחו"ל.

במסר שהעביר בימים האחרונים, אמר הרב בן ארצי: "כל היהודים בעולם, לברוח משם ולבוא לגור בארץ. בואו לישראל. ישרפו לכם שם את בתי הכנסת ואת הבתים שלכם. ירצחו בכם כמו שרצחו באוסטרליה. יהיה אפילו יותר גרוע".

הרב בן ארצי המשיך ואמר: "במוסף של ראש חודש אנחנו מתפללים לקב"ה שיביא אותנו לארץ, אז תבואו לארץ ישראל. אתם מתפללים לזה ולא רוצים לבוא. אתם עושים דווקא? אתם עושים נגד?".

מה אתם עושים בחו"ל? אתם טוחנים מים שם. אתם הולכים להיהרג. התיקון נגמר", אמר הרב בן ארצי.