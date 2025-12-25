ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס, כעת (חמישי) לכתב האישום שיוגש נגד תושב ראשון לציון שצילם בסביבת ביתו בהכוונה איראנית. בנט מסר כי "מאמצי איראן לפגוע בי לא יעצרו אותי במשימת חיי".
נזכיר כי הבוקר פורסם שבמסגרת פעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי ויאחב"ל להב 433 במשטרת ישראל, נעצר במהלך חודש דצמבר 2025, ודים קופריאנוב, אזרח ישראלי, כבן 40, תושב ראשון לציון, בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות בהכוונה של גורמי מודיעין איראנים.
חקירתו בשב"כ ובמשטרה העלתה כי במהלך החודשיים האחרונים, התבקש קופריאנוב לבצע מגוון משימות ביטחוניות, בתוך כך, העביר לבקשת מפעיליו צילומים שונים שביצע בעיר מגוריו ובערים נוספות, בתמורה לסכומי כסף שונים.
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
עגלון מלך מואב
הנוכל מרעננה מזמזם הרבה בזמן האחרון, כדי להיכנס לתודעה הציבורית לפני הבחירות. זה שהעביר לאבו מאזן חצי מיליארד שקלים מקופת האוצר של מדינת ישראל ועוד חצי מיליארד למנסור עבאס,...
הנוכל מרעננה מזמזם הרבה בזמן האחרון, כדי להיכנס לתודעה הציבורית לפני הבחירות. זה שהעביר לאבו מאזן חצי מיליארד שקלים מקופת האוצר של מדינת ישראל ועוד חצי מיליארד למנסור עבאס, כאילו לרשויות הערביות בישראל. וכמובן חמישים מיליון שקלים לעצמו כאילו בשביל בניית חומה ומגדל למשפחתו ברעננה. שילך לחפש.!!!!!!המשך 09:58 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דודי
קטאר ואיראן בעד חוק הפטור מגיוס. הם גם בעד שמשלם המיסים הישראלי שנושא בנטל יממן את התקציבים הקואליציונים למשתמטים - בקרוב הצבעה על תקציב המדינה. הם גם בעד וועדת טיוח לחקר הכשלים...
קטאר ואיראן בעד חוק הפטור מגיוס. הם גם בעד שמשלם המיסים הישראלי שנושא בנטל יממן את התקציבים הקואליציונים למשתמטים - בקרוב הצבעה על תקציב המדינה. הם גם בעד וועדת טיוח לחקר הכשלים לפני ואחרי 7.10.2023. ושאף אחד לא ידע למה ביבי פחד ודישדש ומנע חזית בצפון במשך שנה של צפון מופגז ומפונה מתושבים. ולמה ניסס ודישדש חצי שנה עד הכניסה לרפיח.המשך 12:57 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
"משימת חייו" של בנט הבוגד הנוכל היא להקים עוד ממשלת מיעוט - וכפי שאינזקוט הכריז עכשיו - עם רע"מ והמשותפת נציגות חמאס, ולאחר 7 באוקטובר!!10:15 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
הבית של בנט הנוכל המולטי מיליונר שאותו הפך ל"מעונו" כדי לסחוט, וסחט עשרות מיליוני שקלים מכספי מיסינו להשבחת ביתו!!10:13 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עגלון מלך מואב
הנוכל מרעננה מזמזם הרבה בזמן האחרון, כדי להיכנס לתודעה הציבורית לפני הבחירות. זה שהעביר לאבו מאזן חצי מיליארד שקלים מקופת האוצר של מדינת ישראל ועוד חצי מיליארד למנסור עבאס,...
הנוכל מרעננה מזמזם הרבה בזמן האחרון, כדי להיכנס לתודעה הציבורית לפני הבחירות. זה שהעביר לאבו מאזן חצי מיליארד שקלים מקופת האוצר של מדינת ישראל ועוד חצי מיליארד למנסור עבאס, כאילו לרשויות הערביות בישראל. וכמובן חמישים מיליון שקלים לעצמו כאילו בשביל בניית חומה ומגדל למשפחתו ברעננה. שילך לחפש.!!!!!!המשך 09:58 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר