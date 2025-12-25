לאחר שהמשטרה עצרה אזרח ישראלי בחשד לביצוע ריגול אחר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, בהכוונת האיראנים – בנט מגיב לכך

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס, כעת (חמישי) לכתב האישום שיוגש נגד תושב ראשון לציון שצילם בסביבת ביתו בהכוונה איראנית. בנט מסר כי "מאמצי איראן לפגוע בי לא יעצרו אותי במשימת חיי".

נזכיר כי הבוקר פורסם שבמסגרת פעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי ויאחב"ל להב 433 במשטרת ישראל, נעצר במהלך חודש דצמבר 2025, ודים קופריאנוב, אזרח ישראלי, כבן 40, תושב ראשון לציון, בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות בהכוונה של גורמי מודיעין איראנים.

קופריאנוב נעצר לאחר שזוהה כמי שצילם בסמוך לביתו של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, במסגרת קשריו עם גורמים איראניים, התבקש לרכוש מצלמת רכב לצורך ביצוע המשימה.

חקירתו בשב"כ ובמשטרה העלתה כי במהלך החודשיים האחרונים, התבקש קופריאנוב לבצע מגוון משימות ביטחוניות, בתוך כך, העביר לבקשת מפעיליו צילומים שונים שביצע בעיר מגוריו ובערים נוספות, בתמורה לסכומי כסף שונים.