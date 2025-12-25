השר לביטחון פנים איתמר בן גביר, הגיב היום (חמישי) לדברים שאמר נגדו המפכ"ל לשעבר רוני אלשיך ב103fm ואיים לתבוע אותו דיבה.
בדבריו אמר אלשיך: "יש לי אמון בכל מקום שידו של בן גביר לא הגיעה. אני חושב שהוא לא היה צריך להיות ממונה מראש. היה ברור לי שככל שהוא מתכנן לעשות את מה שהוא עושה, אין לו סיכוי לעולם להביא את המשטרה לתוצאות".
"אני חושב שהוא מתערב. בדמוקרטיה המשטרה צריכה להיות נייטרלית, והמשטרה – אסור שתהיה מוכפפת לגורם פוליטי", הוסיף.
"אם קצין משטרה בכיר אומר לי שבדיון עם קצינים השר אומר: 'מה אכפת לי שיהרגו אחד את השני', אתה מבין מה המסר?, לא הייתי בדיון אבל הצטמררתי – בשורה התחתונה זה סכנה למדינת ישראל". נדגיש כי דברים אלו הם האשמות חמורות שנאמרו על ידי אלשיך ללא כל ביסוס עובדתי.
בתגובה לדברים אלו מסר בן גביר: "אם רוני אלשיך לא יתנצל אני אגיש נגדו תביעת דיבה. מילא כל השקרים וההתעלמות מכל שאני מתקן את כל הנזקים שהוא עשה. כשהגעתי למשטרה מצאתי משטרה שבורה, מרוסקת, תחנות משטרה חרבות ושוטרים מתפטרים רק בגלל רוני אלשיך".
עוד נאמר בתגובת השר כי "בתוך 3 שנים העלתי משכורות ב40%, עשיתי רפורמת נשק, עשיתי שינוי בבתי הסוהר, הקמתי משמר לאומי, הקמתי יחידות משטרה שנלחמות בפרוטקשן, החזרתי למשטרה את הגאווה והמשטרה היום פועלת אחרת – אבל על שקר אחד אי אפשר לעבוד על סדר היום, מעולם לא אמרתי בשום מקום שלא אכפת לי שהם הורגים אחד את השני. אני עושה היום מה ש-30 שנה לא עשו במגזר הערבי כולל רוני אלשיך".
א
אלשייך, בוגד מאפיונר עם כיפה המוגן ע"י היועמשית, הפרקליטות ובגץ, היה צריך כבר להיות בכלא על המשפט שתפר לנתניהו, על עשרות מיליוני השקלים שפשוט שפך על גנץ על ה"מוצר"...
אלשייך, בוגד מאפיונר עם כיפה המוגן ע"י היועמשית, הפרקליטות ובגץ, היה צריך כבר להיות בכלא על המשפט שתפר לנתניהו, על עשרות מיליוני השקלים שפשוט שפך על גנץ על ה"מוצר" שלו מהמימד החמישי, וללא כל מכרז, ועוד מיליונים ששלשל לכיסו של גנץ כ"פיילוט"!ועוד!!המשך 10:24 25.12.2025
רציתם "מלך" ... קבלתם את מלאך המוות שבזמן שהוא שולח את בניכם למות בעזה , למען מטרה בלתי אפשרית ... קונה לילדיו דירות בבריטניה וארה"ב ... ודרך אגב מה קרה לציר פלדלפי ? מורג ? נצרים ? שכונת השוטרים ? התישבות בעזה ? טיילת טראמפ ? ... טפשים , תתעוררו ...
אין משטרה בישראל ... יש מלציות חמושות של הממשלה , עוצרים מובלי מחאה ... מפגינים נגד השלטון ... מהלכים אימים על אזרחים ... לא עוצרים מציתי מכוניות ביו"ש, שורפי בתים ביו"ש, עוקרי גפנים , כורתי הזיתים ... הם אף פעם לא נתפשים ... לא נעצרים ... אפילו כשהמעשים לאור יום , והחשודים מצולמים באינספור מצלמות... ככה זה כשחיים במדינה פשיסטית, תתרגלו ... ותקוו שזה לא יתהפך עליכם , כי בסוף זה תמיד קורה ...10:34 25.12.2025
יש משהו במדינה שלא מבין שהדג מסריח מהראש ? כל הלישכה הכי סודית במדינה שורצת סוכנים קטארים , שמהנדסים את תודעת הציבור כנגד מצרים ולמען קטאר ... מי שמימנה את חמאס , מי שמפיצה את הרעל כנגד ישראל בכל העולם באמצעות אל ג׳אזירה , מי שרואה באחים המוסלמים עם האידאולוגיה הרצחנית ביחס ליהודים , בשר מבשרה .... וזה הבוס האמיתי של עובדי לישכת נתניהו ? והוא במקום לפטר אותם , מגן עליהם ? למה ? כמה רכוש יש למשפחת נתניהו בארה"ב? כמה ביטקוין הם מחזיקים בחשבונות באלסאלוודור ? או פנמה ? מאיפה צמחו כל השמועות האלה ומי חוקר אותן ?
מזעזעים ? מזעזע זה לישכת ראש ממשלה שעסוקה קמפיינים להינדוס התודעה של האזרחים , ביום שבו ההחלטות שלה גורמות לרצח של 6 חטופים ... הם דרך אגב לא היחידים , יותר מ 50 חטופים נרצחו בגלל הממשלה השטנית הזו ... שאחראית לאלפי חללים, עשרות אלפי פצועים, מאות קטועי גפיים ועוד כמה עשרות מתאבדים...10:35 25.12.2025
רחמנות
אין עליך בן דביר גיבור. נראה לי שהאלשיך התחרפן נהיה ממורמר אני לא יודע מה עובר עליהם כל מה שבן גביר עושה האמנתי רחמנות.11:56 25.12.2025
ארז
בן גביר באמת לא צריך להיות שר. הוא צריך להיות רוה''מ!!!15:44 25.12.2025
רחמנות
אין עליך בן דביר גיבור. נראה לי שהאלשיך התחרפן נהיה ממורמר אני לא יודע מה עובר עליהם כל מה שבן גביר עושה האמנתי רחמנות.11:56 25.12.2025
