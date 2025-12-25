לאחר שהאשים אותו בהאשמה חמורה וטען כי לבן גביר לא אכפת שערבים יהרגו אחד את השני – השר לביטחון פנים מאיים בתביעת דיבה על המפכ"ל לשעבר רוני אלשיך

השר לביטחון פנים איתמר בן גביר, הגיב היום (חמישי) לדברים שאמר נגדו המפכ"ל לשעבר רוני אלשיך ב103fm ואיים לתבוע אותו דיבה.

בדבריו אמר אלשיך: "יש לי אמון בכל מקום שידו של בן גביר לא הגיעה. אני חושב שהוא לא היה צריך להיות ממונה מראש. היה ברור לי שככל שהוא מתכנן לעשות את מה שהוא עושה, אין לו סיכוי לעולם להביא את המשטרה לתוצאות".

"אני חושב שהוא מתערב. בדמוקרטיה המשטרה צריכה להיות נייטרלית, והמשטרה – אסור שתהיה מוכפפת לגורם פוליטי", הוסיף.

עוד באותו נושא רוני אלשיך באמירה מטלטלת על פרשת קטארגייט 09:35 | חדשות סרוגים 5 0 😀 👏

"אם קצין משטרה בכיר אומר לי שבדיון עם קצינים השר אומר: 'מה אכפת לי שיהרגו אחד את השני', אתה מבין מה המסר?, לא הייתי בדיון אבל הצטמררתי – בשורה התחתונה זה סכנה למדינת ישראל". נדגיש כי דברים אלו הם האשמות חמורות שנאמרו על ידי אלשיך ללא כל ביסוס עובדתי.

בתגובה לדברים אלו מסר בן גביר: "אם רוני אלשיך לא יתנצל אני אגיש נגדו תביעת דיבה. מילא כל השקרים וההתעלמות מכל שאני מתקן את כל הנזקים שהוא עשה. כשהגעתי למשטרה מצאתי משטרה שבורה, מרוסקת, תחנות משטרה חרבות ושוטרים מתפטרים רק בגלל רוני אלשיך".

עוד נאמר בתגובת השר כי "בתוך 3 שנים העלתי משכורות ב40%, עשיתי רפורמת נשק, עשיתי שינוי בבתי הסוהר, הקמתי משמר לאומי, הקמתי יחידות משטרה שנלחמות בפרוטקשן, החזרתי למשטרה את הגאווה והמשטרה היום פועלת אחרת – אבל על שקר אחד אי אפשר לעבוד על סדר היום, מעולם לא אמרתי בשום מקום שלא אכפת לי שהם הורגים אחד את השני. אני עושה היום מה ש-30 שנה לא עשו במגזר הערבי כולל רוני אלשיך".