כוחות החטיבה הצפונית בפיקוד אוגדה 252 פועלים בחודשים האחרונים בצפון רצועת עזה, חיסלו עשרות מחבלים והשמידו תשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע במרחב ג׳באליה, בית חאנון ובית להיא

כוחות החטיבה הצפונית, בפיקוד אוגדה 252, פועלים בחודשים האחרונים במרחב הקו הצהוב בצפון רצועת עזה, במסגרת מאמצי צה״ל להשמדת תשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע ולהסרת איומים מיידיים על הכוחות ועל מדינת ישראל.

הפעילות מתמקדת במרחבים ג׳באליה, בית חאנון ובית להיא. במהלך הפעילות חוסלו עשרות מחבלים שחצו את הקו הצהוב והיוו איום מיידי על הכוחות הפועלים בשטח.

צילום: דובר צה"ל

במקביל, בשיתוף לוחמי יחידת יהל״ם, הושמדו יותר מארבעה קילומטרים של תוואים תת-קרקעיים, אשר שימשו את ארגון הטרור חמאס לפעילות טרור נגד כוחות צה״ל.

עוד נמסר כי במהלך סריקות שביצעו הכוחות בבית מגורים במרחב בית חאנון, אותרו כעשר פצצות מרגמה שהוסתרו בתוך שמיכת ילדים.

בצה״ל מציינים כי כוחות פיקוד הדרום ממשיכים לפעול נגד ארגוני הטרור ברחבי רצועת עזה, במטרה לשמור על ביטחון מדינת ישראל.