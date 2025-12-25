רב ניצב בדימוס רוני אלשיך, לשעבר מפכ"ל המשטרה וסגן ראש השב"כ, התייחס היום (חמישי) ברדיו 103fm לגילויים החדשים בפרשת קטארגייט.
בדבריו הוא אמר: "כולם עסוקים בקטארגייט שזה מה שיוחס לעובדים של הלשכה זה זום אין על קצה קרחון של כל הנושא הקטארי". מבחינתו פרשת הדלפת המסמכים ל'בילד' ופרשת קטארגייט כרוכות זו בזו. "אלה אותם אנשים, ואף אחד לא עושה את החיבור – שתי הסוגיות צריכות להיות קשורות בעבותות. צריך לזכור שלכל הדבר הזה יש רקע שצריך להטריף אותנו ולהוציא אותנו משלוותנו".
עוד תקף אלשיך: "מי שיצר את הקשר עם קטאר, מי שהלבין את קטאר, ללא שום היגיון, ללא שום דיון, הוציא אותה מהבידוד שבו היא הייתה, מי שהלך והלבין אותה זה ראש הממשלה. כל זה התפוצץ עלינו ב-7 באוקטובר. זה הרקע".
בהמשך דרש המפכ"ל בדימוס: "תביאו את ראש הממשלה לחקירה. כל מי שעשה משהו שהוא בניגוד לאינטרס של מדינת ישראל זו בגידה במדינת ישראל. החשדות הם כל כך חמורים".
עראק. אי אפשר להתעלם יותר ולעצום עיניים
זה דורש חקירה מיידית. איפה הימין נמצא ? כשתומך או מתעלם מחשודים בבגידה בישראל?10:09 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יובל הלא מבולבל
מבין שכל מה שיש לו לאמר זה רק נגד10:08 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
סש
V10:12 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דוד
תפרסמו אל תתנהגו כמו ווינט מעלים רק תגובות שבא להם האיש הזה בושה ואתם עוד יותר שאתם נותנים לו מקום10:51 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דוד לוי
אלשיך ובנט ירדו מהפסים וזה האתר שכל הזמן מביא זבל נגד הימין שאמור לשמש תימין השמאל לא נכנס לפה יש להם את האתרים שלהם תפסיקו כבר זה לא עיתונות זה...
אלשיך ובנט ירדו מהפסים וזה האתר שכל הזמן מביא זבל נגד הימין שאמור לשמש תימין השמאל לא נכנס לפה יש להם את האתרים שלהם תפסיקו כבר זה לא עיתונות זה רק לעשות רע בנשמההמשך 10:49 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
