רב ניצב בדימוס רוני אלשיך, התייחס לגילויים החדשים בפרשת קטארגייט, וקרא לחקור במיידי את ראש הממשלה נתניהו "זו בגידה במדינת ישראל"

רב ניצב בדימוס רוני אלשיך, לשעבר מפכ"ל המשטרה וסגן ראש השב"כ, התייחס היום (חמישי) ברדיו 103fm לגילויים החדשים בפרשת קטארגייט.

בדבריו הוא אמר: "כולם עסוקים בקטארגייט שזה מה שיוחס לעובדים של הלשכה זה זום אין על קצה קרחון של כל הנושא הקטארי". מבחינתו פרשת הדלפת המסמכים ל'בילד' ופרשת קטארגייט כרוכות זו בזו. "אלה אותם אנשים, ואף אחד לא עושה את החיבור – שתי הסוגיות צריכות להיות קשורות בעבותות. צריך לזכור שלכל הדבר הזה יש רקע שצריך להטריף אותנו ולהוציא אותנו משלוותנו".

עוד תקף אלשיך: "מי שיצר את הקשר עם קטאר, מי שהלבין את קטאר, ללא שום היגיון, ללא שום דיון, הוציא אותה מהבידוד שבו היא הייתה, מי שהלך והלבין אותה זה ראש הממשלה. כל זה התפוצץ עלינו ב-7 באוקטובר. זה הרקע".

בהמשך דרש המפכ"ל בדימוס: "תביאו את ראש הממשלה לחקירה. כל מי שעשה משהו שהוא בניגוד לאינטרס של מדינת ישראל זו בגידה במדינת ישראל. החשדות הם כל כך חמורים".