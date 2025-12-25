באישון לילה פשטו כוחות מג״ב והמנהל האזרחי, בליווי כלים כבדים, על גבעת מקנה אברהם שבמזרח גוש עציון והחריבו את בתי המקום. במהלך הפעילות נעצרו שני תושבים והוחרב גם דיר העיזים.

ההריסה מגיעה שלושה ימים בלבד לאחר הרס גבעת בית ענות, והיא מצטרפת לגל פעולות אכיפה המתבצע בתקופה האחרונה ביהודה ושומרון. על פי הנתונים, מדובר בנקודת ההתיישבות השישית שנהרסה מאז הנחיית ראש הממשלה לפינוי 14 נקודות התיישבות.

עוד נמסר כי ההריסה בוצעה כשבועיים לאחר אירוע תקיפה קשה בשטחי המרעה של הגבעה, שבו נפצעו שני רועי צאן ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. חרף הזמן שחלף מאז האירוע, לא דווח עד כה על חשודים שנעצרו בפרשה.

עד כה נהרסו במסגרת הגל הנוכחי שתי נקודות התיישבות באזור בנימין, שתיים בשומרון, אחת בגוש עציון ואחת בהר חברון. בנוסף, פונו תושבים משלוש נקודות נוספות, ללא הריסת מבנים.

גבעת מקנה אברהם הוקמה לפני כשנה וחצי ממזרח ליישוב מיצד. במקום פעל עדר צאן, אשר יצא מדי יום לשטחי מרעה נרחבים באזור