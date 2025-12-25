ודים קופריאנוב, אזרח ישראלי, כבן 40, תושב ראשון לציון, נעצר בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות בהכוונה של גורמי מודיעין איראנים

במסגרת פעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי ויאחב"ל להב 433 במשטרת ישראל, נעצר במהלך חודש דצמבר 2025, ודים קופריאנוב, אזרח ישראלי, כבן 40, תושב ראשון לציון, בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות בהכוונה של גורמי מודיעין איראנים.

קופריאנוב נעצר לאחר שזוהה כמי שצילם בסמוך לביתו של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, במסגרת קשריו עם גורמים איראניים, התבקש לרכוש מצלמת רכב לצורך ביצוע המשימה.

חקירתו בשב"כ ובמשטרה העלתה כי במהלך החודשיים האחרונים, התבקש קופריאנוב לבצע מגוון משימות ביטחוניות, בתוך כך, העביר לבקשת מפעיליו צילומים שונים שביצע בעיר מגוריו ובערים נוספות, בתמורה לסכומי כסף שונים.

היום (חמישי), בתום חקירתו, יוגש כנגד קופריאנוב, כתב אישום לבית המשפט המחוזי בלוד על ידי פרקליטות מחוז מרכז.

"שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל שבים ומזהירים את אזרחי ותושבי מדינת ישראל מעצם קיום קשר עם גורמים זרים ממדינות אויב, לא כל שכן, ביצוע משימות עבורם. גופי הביטחון ימשיכו לפעול לאיתור וסיכול פעילות טרור וריגול בישראל, ויפעלו למצות את הדין בחומרה עם כל המעורבים בפעילות זו".