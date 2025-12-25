העיתונאי בן כספית השתתף ב"שאלון הבחירות של כוכבי 103FM", וחשף לא מעט דמויות שבעיניו בנימין נתניהו עדיף עליהן. בתחילה כספית נשאל בן גביר או ביבי? והשיב בלי להסס: ביבי. כשנשאל ביבי או סמוטריץ'? ענה שוב: ביבי. על השאלה ביבי או עידית סילמן? סיכם: ביבי.
כנשאל ביבי או יריב לוין? השיב: "יריב לוין אוהד הפועל, והפועל מעל הכל", אך בכל זאת בחר ביבי. גם כשנשאל ביבי או שלמה קרעי? ענה שוב: ביבי.
בשלב הזה כספית נשאל ביבי או אהוד אולמרט? והשיב: אולמרט. בהמשך נשאל אולמרט או אהוד ברק? וגם כאן בחר באולמרט. כשנשאל אולמרט או ציפי לבני? אמר "תיקו", אך מיד הוסיף: "אולמרט עשה כמה דברים לעם ישראל שאני לא שוכח לו אותם, למרות שלאחרונה הוא התחרפן. עדיין אולמרט".
לאחר מכן כספית נשאל אולמרט או יאיר לפיד? והשיב: "היום לפיד". על השאלה לפיד או אביגדור ליברמן? ענה: ליברמן. כשנשאל ליברמן או גדי איזנקוט? השיב: איזנקוט.
בהמשך, איזנקוט או בני גנץ? שוב איזנקוט. גכשנשאל את מי הוא מעדיף את גדי איזנקוט או את שותפו לאולפן, עמית סגל, השיב כספית: גדי. אבל הסיום טרף שוב את הקלפים. כשנשאל איזנקוט או מגל? כספית השיב: גדי.
כספית המעורער - תומך באולמרט הגיס החמישי - העבריין המורשע שעושה לישראל במלחמה הקיומית הנוכחית דמוניזציה בעולם , העניק וולמרט שהעניק לאבו מאזן את ירושלים ואת יהודה ושומרון??שה ר...
כספית המעורער - תומך באולמרט הגיס החמישי - העבריין המורשע שעושה לישראל במלחמה הקיומית הנוכחית דמוניזציה בעולם , העניק וולמרט שהעניק לאבו מאזן את ירושלים ואת יהודה ושומרון??שה ר ג מאות מלוחמינו במלחמת לבנון הכושלת,והואשרם בודעת וינוגרד? ועוד!!המשך 09:30 25.12.2025
א
"מנהיגים" כמו לפיד הדפר וליברמן - שניהם שקרנים פתולוגיים, ואת איזנקוט שעכשיו אמר שיקים ממשלת מיעוט עם רע"מ והמשותפת נציגות חמאס ואחרי 7 באוקטובר!וכולם בראשות בנט הקימו עם רע"מ...
"מנהיגים" כמו לפיד הדפר וליברמן - שניהם שקרנים פתולוגיים, ואת איזנקוט שעכשיו אמר שיקים ממשלת מיעוט עם רע"מ והמשותפת נציגות חמאס ואחרי 7 באוקטובר!וכולם בראשות בנט הקימו עם רע"מ והמשותפת כרשת ביטחון את ממשלתם והרסו את ביטחון המדינה מול כל אויביה --ומתכוונים להקים איתם את ממשלתם הבאה!!המשך 09:34 25.12.2025
הוגה דעות
בתגובה ל: א
אז אתה מעדיף את איש ההרס והחורבן ראש הממשלה הכושל ביותר בתולדות המדינה שהביא את האסונות הגדולים ביותר על עם ישראל?13:49 25.12.2025
שירי מנתניה
מה מפתיע שלא רוצה את בן גביר ושאר מטומטמים במקום ביבי??? הכי ברור מאליו עד משעמם.12:12 25.12.2025
ZB
מדחום כספית או דיגיטלי היד של אמא11:10 25.12.2025
מימי
כספית , איש מסכן אתה, רדוף , בלתי יציב, לא ראית שבילבלו אותך עם השאלות. אתה ממש הזוי. לך לך מעל פנינו ואל תשוב12:25 25.12.2025
דדי ננח
💩15:25 25.12.2025
