העיתונאי בן כספית השתתף ב"שאלון הבחירות של כוכבי 103FM", וחשף לא מעט דמויות שבעיניו בנימין נתניהו עדיף עליהן. בתחילה כספית נשאל בן גביר או ביבי? והשיב בלי להסס: ביבי. כשנשאל ביבי או סמוטריץ'? ענה שוב: ביבי. על השאלה ביבי או עידית סילמן? סיכם: ביבי.

כנשאל ביבי או יריב לוין? השיב: "יריב לוין אוהד הפועל, והפועל מעל הכל", אך בכל זאת בחר ביבי. גם כשנשאל ביבי או שלמה קרעי? ענה שוב: ביבי.

בשלב הזה כספית נשאל ביבי או אהוד אולמרט? והשיב: אולמרט. בהמשך נשאל אולמרט או אהוד ברק? וגם כאן בחר באולמרט. כשנשאל אולמרט או ציפי לבני? אמר "תיקו", אך מיד הוסיף: "אולמרט עשה כמה דברים לעם ישראל שאני לא שוכח לו אותם, למרות שלאחרונה הוא התחרפן. עדיין אולמרט".

 

לאחר מכן כספית נשאל אולמרט או יאיר לפיד? והשיב: "היום לפיד". על השאלה לפיד או אביגדור ליברמן? ענה: ליברמן. כשנשאל ליברמן או גדי איזנקוט? השיב: איזנקוט.

בהמשך, איזנקוט או בני גנץ? שוב איזנקוט. גכשנשאל את מי הוא מעדיף את גדי איזנקוט או את שותפו לאולפן, עמית סגל, השיב כספית: גדי. אבל הסיום טרף שוב את הקלפים. כשנשאל איזנקוט או מגל? כספית השיב: גדי.