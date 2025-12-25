העיתונאי בן כספית השתתף ב"שאלון הבחירות של כוכבי 103FM", וחשף לא מעט דמויות שבעיניו בנימין נתניהו עדיף עליהן. צפו ותופתעו

העיתונאי בן כספית השתתף ב"שאלון הבחירות של כוכבי 103FM", וחשף לא מעט דמויות שבעיניו בנימין נתניהו עדיף עליהן. בתחילה כספית נשאל בן גביר או ביבי? והשיב בלי להסס: ביבי. כשנשאל ביבי או סמוטריץ'? ענה שוב: ביבי. על השאלה ביבי או עידית סילמן? סיכם: ביבי.

כנשאל ביבי או יריב לוין? השיב: "יריב לוין אוהד הפועל, והפועל מעל הכל", אך בכל זאת בחר ביבי. גם כשנשאל ביבי או שלמה קרעי? ענה שוב: ביבי.

בשלב הזה כספית נשאל ביבי או אהוד אולמרט? והשיב: אולמרט. בהמשך נשאל אולמרט או אהוד ברק? וגם כאן בחר באולמרט. כשנשאל אולמרט או ציפי לבני? אמר "תיקו", אך מיד הוסיף: "אולמרט עשה כמה דברים לעם ישראל שאני לא שוכח לו אותם, למרות שלאחרונה הוא התחרפן. עדיין אולמרט".

לאחר מכן כספית נשאל אולמרט או יאיר לפיד? והשיב: "היום לפיד". על השאלה לפיד או אביגדור ליברמן? ענה: ליברמן. כשנשאל ליברמן או גדי איזנקוט? השיב: איזנקוט.

בהמשך, איזנקוט או בני גנץ? שוב איזנקוט. גכשנשאל את מי הוא מעדיף את גדי איזנקוט או את שותפו לאולפן, עמית סגל, השיב כספית: גדי. אבל הסיום טרף שוב את הקלפים. כשנשאל איזנקוט או מגל? כספית השיב: גדי.